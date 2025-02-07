特朗普設立白宮信仰辦公室　打擊聯邦政府反基督教偏見

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2月6日表示，將設立白宮信仰辦公室（White House Faith Office），由多年來一直擔任他宗教顧問的牧師Paula White領導；並將指示司法部長邦迪（Pam Bondi）領導一個工作小組，消除聯邦政府內部的反基督教偏見。



稱兩次遭暗殺不遂後與宗教關係有所改變

特朗普當日出席在國會大樓舉行的全國祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）並發表講話，呼籲國家團結。他向國會議員們稱，在去年發生兩次暗殺未遂事件後，他與宗教的關係有所改變。

特朗普稱，由邦迪領導的工作組，任務是立即制止聯邦政府內部所有形式的反基督教行為和歧視，包括司法部、國稅局、聯邦調查局（FBI）和其他機構。

他又表示，同日會就此簽署行政命令，任命邦迪為特別工作組組長，並矢言邦迪將致力起訴社會上反基督教的暴力和破壞行為，並竭力捍衛全國基督教徒和宗教信徒的權利。

特朗普未在講話中列舉「反基督教偏見」的具體例子，但過去曾聲稱前總統拜登（Joe Biden）的政府，利用聯邦政府專門針對基督徒，包括藉起訴反墮胎人士「迫害」信徒。

或引發有關政教分離憲法問題

路透社指出，特朗普的最新宣示或引發有關政教分離的憲法問題，因為美國《憲法第一修正案》限制政府支持特定宗教或教義，國會不得通過法律禁止人民的信教自由。

報道又稱，特朗普已成為美國基督教保守派的實質領袖，而自去年躲過暗殺以來，他曾在全國各地的活動中向支持者說：「很多人告訴我，上帝拯救我的生命是有原因的。」