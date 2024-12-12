美眾院通過明年軍費8950億美元　禁為軍人子女提供跨性別確認

由美國共和黨主導的眾議院，12月11日通過涵蓋8950億美元創紀錄軍費的《國防授權法案》（NDAA），法案將呈交目前仍由民主黨領導的參議院審議。



跨性別問題近年備受重視。圖為2024年12月4日，田納西州禁止跨性別未成年人獲得性別肯定護理，民眾在華府的最高聯邦法院外集會，要求統拜登（Joe Biden）提上訴。（Reuters）

該項針對2025年度的法案以281票贊成、140票反對通過，當中包括一項具爭議性、針對跨性別人士的內容。法案禁止軍隊衛生計劃TRICARE，在可能導致當事人絕育的情況下，為軍人的跨性別子女提供性別確認護理。此內容引起部份民主黨議員不滿。

長達1,800頁的法案除提到採購軍事裝備、提高針對中國和俄羅斯等主要對手的競爭力，也點關注改善美軍的生活品質。

跨性別問題近年備受重視。圖為2024年12月4日，田納西州禁止跨性別未成年人獲得性別肯定護理，民眾在華府的最高聯邦法院外集會，要求統拜登（Joe Biden）提上訴。（Reuters）

法案授權最低級別部人員加薪14.5%，其餘則加薪4.5%，幅度高於慣常比例。此外，法案授權建造軍事住房、學校和兒童保育中心。

該法案中包含為國防部製定政策的條款，突顯了跨性別議題在美國政治中受到的關注，並表明共和黨計劃繼續強調這一政治兩極化的議題。