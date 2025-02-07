特朗普擬令國際開發署全球裁員至294人　美最大工會起訴華府

四名消息人士告訴路透社，政府計劃讓美國國際開發署全球萬多名員工中的294人繼續工作，其餘裁退。



自共和黨總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於1月20日上任以來，國際開發署（U.S. Agency for International Development，USAID）這個人道主義援助機構一直是政府重組計劃的目標。這項計劃由特朗普的親密盟友商人馬斯克（Elon Musk）牽頭。

2024年11月19日，美國德州，圖為馬斯克與特朗普觀看Space X星艦第六次試飛。（Reuters）

熟悉計劃的四名消息人士說，USAID只有294名員工可以保留工作，其中只有12名在非洲局，八名在亞洲局。開發署的萬多名僱員三分之二在海外工作。

曾擔任美國USAID署長六年多的阿特伍德（J. Brian Atwood）說：「這太離譜了。」他補充說，大規模解僱人員實際上會毀掉一個幫助全球數千萬人免於死亡的機構。

現任布朗大學（Brown University）沃森研究所高級研究員的阿特伍德說：「很多人將無法生存。」

2025年2月4日，美國華盛頓，佛州民主黨眾議員弗羅斯特（Maxwell Frost）參加美國財政部門外的抗議集會，他手舉「沒人選了馬斯克（Elon）」的標語牌。（Reuters）

美國國務院沒有回應置評請求。

由於特朗普和世界首富馬斯克（Elon Musk）對其工作人員是罪犯的虛假指控，數十名USAID工作人員被停職，數百名內部承包商被解僱，全球救生項目陷入停滯。

休假與停職通知

新華社引述USAID官網星期二（2月4日）發布的通知說，美國東部時間2月7日23時59分起，該機構在全球範圍內的所有直接僱用人員將處於「行政休假」狀態，僅少數指定人員除外。

通知說，對於目前派駐美國境外的USAID人員，該機構正在制定相關計劃以安排他們在30天內返回美國。獲准繼續工作的指定人員將在美國東部時間2月6日15時前接到通知。

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

USAID官網已於日前下線，目前登錄網站，僅可看到上述通知。據美國媒體報道，開發署大量高級職員近期已停職，其位於美國首都華盛頓的總部辦公室也已關閉。

工會起訴政府

美國最大的政府工會和外交服務人員協會於星期四（6日）起訴特朗普政府，試圖扭轉它對開發署的激進解散計劃。

美國政府僱員聯合會（American Federation of Government Employees）和美國外交服務協會（American Foreign Service Association）在華盛頓特區聯邦法院提出訴訟，尋求法院發布命令，阻止其所稱的「違憲和非法行動」，這些行動已造成「全球人道主義危機」。

2024年8月18日，埃及開羅Bimaristan Al-Muayyad Sheikh醫院舉行修復工程開幕式。該醫院是埃及旅遊和古物部與美國國際開發署（USAID）合作進行大規模翻修的最古老的醫院之一。（Reuters）

這些行動包括特朗普於1月20日就職當天下令暫停所有美國對外援助。隨後，國務院下令停止全球的USAID項目，開發署網站隨後離線，工作人員突然解僱或休假。

訴狀將特朗普以及國務院和財政部列為被告。白宮和各部門沒有立即回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

