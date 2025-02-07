日韓寒流持續　白川鄉積雪逾2米　港人夫婦無懼嚴寒雪中拍婚紗照

日本和韓國持續受到寒流侵襲，2月7日多地仍降下大雪，寒流預料將持續到週末。日本東北地區、新潟縣、岐阜縣山區等積雪超過2至3米；韓國廣泛地區早上每小時降雪量3至8厘米，西南地區積雪達15厘米。



日本今季最強冷鋒來襲，白川鄉是岐阜縣一處熱門旅遊地點，5日錄得積雪超過2米，有港人新婚夫婦無懼嚴寒來此拍攝婚紗照，連聲說「非常冷，很冷啊。非常冷」，又指為了拍攝漂亮的照片，願與寒冷「戰鬥」。

2025年2月5日，日本岐阜縣，圖為有香港遊客在白川縣拍攝婚紗照。（截圖自TBS）

日本氣象廳預警各地積雪超過往年平均水準，其中山形縣、新潟縣積雪超過3米，青森縣積雪近4米。

日本氣象廳呼籲民眾注意大雪可能引發停電、塌樹和雪崩，而近畿和東海地區平日較少下雪的地區亦可能下大雪。

韓國氣象廳指7日早上，西南全羅道、中部忠清道、仁川、京畿道和南部濟州島等地每小時降雪3至8厘米，預計寒流持續至周末，首爾等多地零下10度。