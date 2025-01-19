狗媽媽叼住冰冷小狗蹲診所門外求救　獸醫見狀出手相救｜有片

土耳其伊斯坦堡最近發生1件感人奇聞，有隻流浪狗叼著小狗冒雨小跑步到獸醫診所門前，獸醫師發現後將母子倆接進來，但小狗體溫、心跳極低，所幸獸醫聖手將小狗從鬼門關帶回來。



《太陽報》報道，狗媽媽叼著小狗來獸醫診所時，獸醫師發現小狗身體冷的像冰一樣，獸醫師馬上抱著奄奄一息的小狗進入診間，狗媽媽看似焦急，跟著獸醫師走進治療室，趴在診床上看著小狗接受治療。

流浪狗叼著小狗冒雨小跑步到獸醫診所門前（X@CBSNews）

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獸醫師們馬上為小狗注射藥物，並用吹風機慢慢吹乾牠的毛髮，同時也發現牠心率極低，聽診器聽不見小狗心跳，用探針檢測到微弱心跳後，獸醫將小狗送進加護病房進一步救治。

獸醫們暱稱大狗為「媽媽」（Mom），透過監視器畫面可見，狗媽媽在治療期間寸步不離，一直守在孩子身邊。該診所的獸醫Baturalp Oghan說，先前這隻狗媽媽在附近生過1窩小狗，但多數小狗都不幸夭折，所幸有愛心人士把其中1隻存活的小狗帶來診所治療。

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臘腸狗小短顯得很不開心， 因為牠沒見到主人好幾天了。（tiktok@shucksboyphilospher）

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這次換狗媽媽親自「求診」，獸醫發現狗媽媽奶水不足，馬上提供額外食物讓小狗飽餐一頓。

奧根說，這對狗狗母子現在在診所接受照顧，健康狀況也有所改善，他和其他診所工作人員被狗媽媽的決心打動，希望將來能為牠們找到充滿愛的新家。

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