諾貝爾獎得主：DeepSeek目前只是「玩具」　卻戳破矽谷投資盲點

中國人工智慧新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出AI模型DeepSeek-R1，以低成本和高效能引起全球關注。2024年諾貝爾經濟學獎得主、麻省理工學院（MIT）應用經濟學教授艾塞默魯（Daron Acemoglu）認為，DeepSeek目前仍只是滿足顧客好奇心的「玩具」，尚沒有太多突破。但他同時指出，當前矽谷與投資界的共同盲點。



艾塞默魯承認， R1無疑是一項令人驚豔的成就，相比OpenAI等美國企業，似乎提供了一種更便宜、更有效率的替代方案。但他認為，那些急着下載R1的人，如像那些為了ChatGPT付費的人一樣，大多都是「當作玩具來探索」，他說：「我還看不出DeepSeek有什麼明確的路徑，能讓企業大規模採用，進而對商業界帶來革命性影響。」

艾塞默魯又認為，科技巨頭在長期AI戰略投入太多資源，現在已經無法回頭，而DeepSeek出乎意料的成功，指出了矽谷與投資界共同的危險盲點，他說：「這揭示了美國數萬億美元的AI產業之中，存在着多少迷思。他們從沒有考慮到這些事情，那還有哪些事情是他們忽略的？」

中國人工智慧公司「深度求索」（DeepSeek）在今年春節震驚全球。（Reuters）

作為麻省理工學院（MIT）應用經濟學教授，艾塞默魯以新科技帶來的破壞性經濟影響研究聞名。他自ChatGPT問世以來，不斷研究AI影響。他認為AI的影響力將非常強大，但相較於科技業和華爾街吹噓AI將「改變世界」，刺激更強勁的經濟成長和勞動生產力飆升；他則評估未來10年內，AI僅會取代5%的工作，是相對悲觀的一派看法。