日本上週錄得逾2.9萬宗流感　4個縣仍處警報級別

日本厚生勞動省公布的最新數據顯示，1月27日至2月2日，日本全國約5000個定點醫療機構共報告新增流感病例約2.89萬例，平均每個機構報告5.87例，已經達到流感流行警報終止標準，惟仍有4個縣處於警報級別。



新華社2月7日報道，按照日本官方標準，當一周內定點醫療機構的平均報告病例數達到30例以上，即進入流感流行警報級別；當這一數值降至10例以下，警報即終止。

據厚生勞動省同日公布的最新數據，1月27日至2月2日，全國平均每間定點醫療機構報告的流感病例數已連續第三周環比下降，較前一周（1月20日至26日）的11.06例幾乎減半。按報告病例數推算，該周全國新增流感病例約19.4萬例。

日本厚生勞動省公布1月27日至2月2日最新數據，全國約5000個定點醫療機構平均每個機構報告5.87宗流感病例：

在全國47個都道府縣中，僅山形縣、新潟縣、沖繩縣，以及岩手縣仍維持警報級別，每間定點醫療機構報告病例均在10例以上。

日本流感季通常從去年9月持續至今年春季，厚生勞動省和國立感染症研究所每周發布相關數據。本輪流感疫情自2024年12月16日至22日達到警報級別，並在年底達到峰值。2024年12月23日至29日，全國平均每間定點醫療機構報告病例數高達64.39例，超過警報標準兩倍多，寫下自1999年來採用現行統計方法的最高紀錄。

本港家庭醫生林永和正於日本旅行，他觀察到大部分香港遊客並沒有戴口罩。（林永和提供相片）

進入2025年後，日本流感疫情總體呈下降趨勢。至1月下旬，病例數已回落至往年同期水平。

本文獲《聯合早報》授權轉載

