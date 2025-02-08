日本持續遭受寒冷天氣侵襲　多地下大雪　新幹線服務受阻

日本受到寒流侵襲，全國多個地方都持續下大雪，新潟縣周五（2月7日）晚更錄得破紀錄降雪量，氣象部門指東海和近畿地區週末都會有大雪。當地交通亦因為惡劣天氣而受阻，新幹線及公路等都出現延誤。



日本放送協會（NHK）及《朝日新聞》等傳媒周六（8日）報道，氣象廳表示，受到今個冬季的最強寒流影響，日本海地區出現降雪，並向新潟及石川縣發出「顯著大雪相關情報」。

新潟縣周五深夜的過去12小時內錄得50厘米降雪量，創下1997年有紀錄以來新高。報道提到，日本受到連續寒流影響，各地的積雪量都高於平時紀錄。截至周六早上11時，青森縣酸湯有389厘米積雪，成為全國之冠；新潟縣魚沼市守門的積雪達327厘米、福島縣只見町出現近300厘米左右積雪；富山市及新潟市則分別有71及51厘米積雪。

另外近畿及東海等面向太平洋的平地城市都有積雪，其中岐阜市及名古屋市分別錄得10及1厘米積雪；滋賀縣米原市和彥根市，以及鄰近的京都市的積雪則分別達9及5厘米。

當局估計，截至周日（9日）早上的週去24小時，九州、四國至本州關東甲信及東北地區的鄰近山邊地區將分別有5至80厘米降雪量。

受到大雪天氣影響，日本的陸空交通服務出現不同程度的阻礙，新潟機場周六早上一度需要除雪而暫停航班升降，12個航班被迫取消；東海道新幹線三河安城至新大阪、以及廣島至小倉站之間需要減速行駛；山形新幹線福島至新庄站之間的服務則暫停；JR西日本的湖西線及北陸線在同日下午起削減班次。

另外東海及近畿的高速公路亦有多個路段暫時關閉；山口縣有數十架貨車及汽車因為大雪被滯留在道路上近8小時。當局呼籲民眾應避免不必要外出，同時留意交通及天氣情況。