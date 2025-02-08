《時代》新封面：Elon Musk端坐白宮「堅毅桌」嘆咖啡

《時代》雜誌（TIME）2月7日發布最新封面，圖中美國富豪馬斯克（Elon Musk）坐在白宮橢圓形辦公室的「堅毅桌」（Resolute Desk）後，手握一杯咖啡，面帶微笑，取代總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的位置。



在《時代》封面故事《馬斯克對華盛頓的戰爭內幕》（Inside Elon Musk's War on Washington）中，馬斯克帶領的政府效率部（DOGE）員工打算「強闖」美國國際開發署（USAID），要求獲得其全部權限。

文章表示，馬斯克獲特朗普給予前所未有的巨大權力，削減預算、精簡公務員制度、剝奪獨立機構阻礙總統實現目標的能力，旨在縮減精簡聯邦政府體制。

特朗普8日在白宮與日本首相石破茂會談時，有記者問到此事，特朗普回應稱未看過《時代》新封面，甚至不知道《時代》雜誌還在營運。

他稱讚馬斯克「發現大量欺詐、腐敗和浪費」 ，「做得很好」 。