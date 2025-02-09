Elon Musk上任後反遭共和黨支持者冷落？　民調：支持率跌至26%

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）正式擔任特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的特別政府僱員，又管理政府效率部（DOGE），但據2月6日公布的一項調查顯示，受訪共和黨支持者中，支持他在特朗普政府發揮巨大影響力的比例明顯減少。



民調機構輿觀調查公司（YouGov）2024年11月美國大選後，就對此展開調查，當時受訪者中有47%的受訪共和黨支持者希望馬斯克在特朗普新任政府中發揮巨大影響，但時隔不足半年，如今在受訪者中卻僅有26%的共和黨支持者對此抱有同樣看法。

2025年2月6日，美國華盛頓，圖為一個寫有「將馬斯克炒魷」的標語擺放在國會大廈中。（Getty）

今次民調還指出，在總體受訪者中，51%受訪者認為馬斯克在特朗普政府中有巨大影響力，但僅13%的受訪者希望他擁有巨大影響力。

這項調查由輿觀調查公司在2025年2月2日至4日，通過線上採訪1827名18歲以上美國人並收獲1604個有效回答得出，經加權調整後的誤差為正負3.2個百分點。