美國CDC：流感季逾2400萬宗病例1.3萬人離世 2009年以來最嚴重
撰文：聯合早報
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美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）表示，美國正迎來流感季第二波高峰，當前感染的水平，創2009年美國甲流疫情以來的最高水平。
綜合新華社和路透社報道，CDC2月7日公布的最新數據顯示，美國這次的流感季，已累計至少2400萬宗流感病例。其中，住院病例達31萬宗，死亡病例則為1萬3000宗。
CDC警告，目前全美範圍流感感染水平處於高位。感染率也呈現上升趨勢。
截至2月1日的一個星期，全美新增流感住院病例，已經超過4萬8000宗。新增兒童流感死亡則為10宗。目前，美國已通報57宗兒童流感死亡的病例。
據報道，美國的這個流感季中，96%以上的患者，感染的是甲型流感。全美流感急診病例數量「非常高」，預計未來兩個星期，大多數州將繼續增加。CDC建議，至少六個月大的嬰兒和一般人民，每年接種流感疫苗，預防流感及重症。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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