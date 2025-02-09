特朗普排除驅逐哈里王子可能性：「他和妻子之間的矛盾夠大了」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月7日在接受《紐約郵報》（New York Post）採訪時表示，他對驅逐哈里王子（Prince Harry，Duke of Sussex）「不感興趣」。



哈里王子的移民身份在華盛頓成為訴訟的主題，美國傳統基金會（Heritage Foundation）指控他可能隱瞞過去吸食毒品的情況，而這應該使他失去取得美國簽證的資格。但特朗普近日稱他無意將哈里驅逐出境。「我不想這麼做，我不會打擾他，他和他妻子之間已經有足夠多的問題了，她太糟糕了。」

特朗普在訪問中亦趁機大讚哈里王子的兄長威廉王子（Prince William），形容對方是一位偉大的年輕人。

多年來，哈里王子和他的自由派美國妻子梅根一直對特朗普表示不滿，梅根還曾一度指責特朗普「分裂」和「厭惡女性」。特朗普2022年在接受英國名嘴摩根（Piers Morgan）訪問時說：「我從來都不喜歡梅根，我覺得可憐的哈里被牽着鼻子走了。」

哈里王子與妻子梅根2020年宣佈卸任王室高級成員身份，在與王室決裂後於同年搬到了美國加州。目前兩人居住在加州聖巴巴拉縣（Santa Barbara County）。