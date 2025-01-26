哈里王子妻子擬出「潛在離婚回憶錄」？　美媒：不代表兩人將離婚

外界曾傳言英國哈里王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle, Duchess of Sussex）將出版一本以同哈里離婚後的經歷為中心的新書，並以此與出版公司進行會議。時尚雜誌《Vanity Fair》1月17日報道則澄清，還指這不代表兩人將分開，純粹討論未來可能性。



雖然梅根旗下團隊與出版商召開計劃出版「潛在離婚回憶錄」會議，並不代表兩人確定分開，但外界猜測梅根是否考慮未來或將與哈里離婚。

報道引述消息人士強調，當時實際上僅是提出了這本書的概念，出版商亦未提出報價，而且有沒有任何手稿可參考，因為並無離婚的內容可撰寫。《Vanity Fair》還採訪他們多名身邊人，大家都認為哈里與梅根「深愛着彼此」。

哈里在2023年1月10日就有推出自己新書，發售首日就狂賣140萬本，其中多次提及自己私隱部位與部份有關性內容；而梅根則在去年2月15日推出新書，披露王室成員私事，外媒預料她可憑藉此書每年獲利8萬美元。