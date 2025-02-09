伊朗外長：可與美國進行談判　但需先摒棄最大程度施壓政策

伊朗外交部長阿拉格希（Seyed Abbas Araghchi）2月8日在一份聲明中表示，德黑蘭方面已準備好與美國進行談判，但前提是不能在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「最大程度施壓」策略之下。



阿拉格希稱：「解除制裁需要談判，但不是在『極限施壓』政策的框架內，因為這不是談判，而是一種投降」。

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）早前敦促政府不要與美國談判，並稱這種做法「魯莽」，阿拉格希隨後發表有關聲明。

圖為2025年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署有關伊朗的備忘錄，以及退出聯合國人權理事會的行政命令。（Getty Images）

特朗普2月4日簽署總統備忘錄，重啟他在首個總統任期內，對伊朗實施的一系列極限施壓措施，包括打壓伊朗石油出口規模至零，以阻止伊朗獲得核武器。

阿拉格希上周二（2月4日）回應稱，美國的制裁戰略將會失敗，「極限施壓是一個失敗的實驗，再次嘗試只會導致另一次的失敗。」