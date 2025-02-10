特朗普：1美仙硬幣鑄造成本遠超面額　下令停止發行

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月10日表示，他已下令財政部長停止鑄造一美仙硬幣，因為生產其成本上升，此舉旨在減少不必要的政府開支。



特朗普10日在社交媒體Truth Social上發貼文表示：「長期以來，美國鑄造的一美仙硬幣實際上成本超過兩美仙。這太浪費了！我已指示美國財政部長停止生產新的一美仙硬幣。」

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，美國鑄幣局（United States Mint）報告稱，2024財年美國共生產了近32億枚一美仙硬幣，每一美仙的製造成本接近3.7美仙，損失達8530萬美元（約6.6億港元）。

特朗普新政府一直高度重視削減成本，馬斯克（Elon Musk）被任命負責這項任務，他的目標是削減機構和大量聯邦工作人員的成本，並試圖實現兩萬億美元的節省開支目標。