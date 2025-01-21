特朗普就職｜貝索斯未婚妻穿馬甲出席　網民：朱克柏格不要再看了

美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）20日就職，眾多科技業大咖到場觀禮，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos，又譯貝佐斯）未婚妻、女記者桑切斯（Lauren Sánchez）穿着一席優雅的白色大衣現身，但脫下外套露出白色西裝搭配白色蕾絲背心，令身旁眾人眼睛不知該看哪裏，引發網友批評她的穿搭「不合時宜」。



綜合《每日郵報》等外媒，現年61歲的貝索斯和55歲的桑切斯20日上午抵達國會大廈圓形大廳，桑切斯在室外穿著一件看來舒服又時髦的白色大衣，進到室內便脫下大衣，可見她的白色西裝外套裡內搭一件蕾絲馬甲，露出傲人身材。

貝索斯未婚妻脫下外套露出白色蕾絲背心，被批評穿搭「不合時宜」。（路透社）

Facebook創辦人朱克柏格被捕捉到疑似偷瞄貝索斯未婚妻胸部的一刻，照片在網上瘋傳。（X截圖）

Facebook創辦人朱克柏格被捕捉到疑似偷瞄貝索斯未婚妻胸部的一刻，照片在網上瘋傳。（X截圖）

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這番穿搭迅速在社群平台X引發討論，「天啊，桑切斯，請把它們收起來一天」、「她的穿著明顯不合時宜」、「正當我沉浸在梅蘭妮亞的美麗與優雅中時，桑切斯只穿著一件胸罩走出來」、「這裡是總統就職典禮，不是夜店，請展現出品味和尊嚴」。

坐在她隔壁的臉書創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）更被捕捉到疑似偷瞄一眼後迅速移開視線，截圖在X累積逾55萬觀看，引發眾人調侃，「這可能是朱克伯格做過最人性化的舉動」、「朱克伯格的眼睛離不開她」、「臉書在看亞馬遜的資料」。

不過桑切斯這套白色西裝似乎不是第一次亮相，早在去年9月的《福布斯》女性峰會上，她就曾穿著這套衣服和《福布斯》副總裁對談，當時也因這番造型備受矚目。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】