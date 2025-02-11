美國司法部下令撤銷對紐約市長貪污指控　稱案件阻礙打擊非法移民

美國司法部周一（2月10日）指示紐約聯邦檢察官撤銷對紐約市長亞當斯（Eric Adams）的貪污指控，聲稱該案件妨礙他協助總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）打擊非法移民的能力。



路透社形容，該指令相當於司法部官員對紐約南區檢察官提出的刑事案件的特別干預，而該檢察官辦公室經常堅決捍衛其獨立性，不受華盛頓特區政治任命官員的影響。

去年9月，民主黨籍的亞當斯遭到5項起訴，指控他接受土耳其官員的旅遊福利和外國人的政治捐款，以換來採取對土耳其有利的行動。但他拒不認罪。

2025年1月30日，紐約市長亞當斯（Eric Adams）出席在紐約市曼哈頓舉行的跨信仰早餐活動。現場有人舉起標語：「市長先生，對我們的移民朋友展示憐憫！」（Reuters）

周一晚間的法庭記錄顯示，檢方尚未表示他們計劃撤銷此案。

64歲的亞當斯認為，他受到了前總統拜登（Joe Biden）政府的不公平針對，因為他批評了拜登的移民政策導致大量移民湧入紐約。

據悉在一份發給曼哈頓美國檢察官辦公室的備忘錄中，指這次並非永久撤銷起訴，檢察官只有在亞當斯同意或再被提出指控的情況下，才應撤銷指控。

2024年9月16日，紐約市長亞當斯（Eric Adams）在紐約曼哈頓市政廳出席2024市長管理報告發布會，並向紐約市民介紹市政府運作的最新情況。（Reuters）

特朗普挑選領導紐約南區辦公室的Jay Clayton，將在美國參議院確認後，以及11月4日紐約市長選舉之後，決定是否重啟指控。

審判定於4月21日開始，趕及6月紐約市長競選民主黨初選之前。亞當斯預計將多位競爭對手的挑戰。