Meta宣布新一輪大裁員　將炒3600人魷魚　針對「低績效員工」

Facebook母公司Meta周一（2月10日）啟動新一輪裁員，將在全球範圍內裁減約3600名員工，佔其總員工數的5%。此次裁員將針對表現不佳的員工。



《華爾街日報》引述Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）上個月的一份內部通知表示：「我已決定提高績效管理的門檻，更快地淘汰表現不佳者。這些職位將被重新填補。」

2024年9月25日，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於美國加州舉行的年度活動上發表主題演講。（Reuters）

早在2023至2024年間，該公司已就已裁員數千人。今年1月，Meta還撤銷一些內容審核做法，並解散了負責「多元、平等及包容」（DEI）的團隊。

Meta計劃今年的資本支出為600億至650億美元（約4674億至5064億港元），其中大部分用於人工智能（AI）。

Meta旗下品牌：Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp 和 Oculus。 (REUTERS)

霍士新聞旗下的KTVU電視台報道，Meta將本次全球範圍的裁員稱為「績效解僱」（performance terminations），美國部分員工已接獲裁員消息，歐洲、亞洲、非洲等十多國員工，則將陸續在2月11日至18日收到解僱通知。

根據Meta內部電子郵件消息，因為當地法規限制，德國、法國、意大利、荷蘭等國的員工不在本次裁員範圍內。