加拿大安大略省擬禁止中國參與礦產和能源交易
撰文：聯合早報
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加拿大安大略省長福特（Doug Ford）說，如果他所屬政黨在本月底舉行的選舉中獲得連任，將禁止在能源項目中使用來自中國的部件。
據彭博社報道，福特星期一（2月10日）在安大略省奧克維爾的一家核部件製造廠向媒體說：「中國正在自行其是，（中國商品）大量湧入市場，劫持供應鏈，壓低我們工人的工資，威脅我們的產業。」
福特說，安大略省將禁止任何中國國有企業購買或入股任何政府資助的能源、重要礦產或重大基礎設施資產。
安大略省選舉將在2月27日舉行，福特及其所屬的進步保守黨正在爭取第三個任期。福特此時做出上述宣告，表明他試圖說服華盛頓決策者，加拿大能夠在中美戰略競爭中為美國提供支持。
福特說：「如果加拿大和美國都想獲勝，如果我們想保護我們的工人和他們的薪水，我們就需要並肩作戰，而不是相互競爭。」
本文獲《聯合早報》授權轉載
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