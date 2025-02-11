加拿大安大略省擬禁止中國參與礦產和能源交易

加拿大安大略省長福特（Doug Ford）說，如果他所屬政黨在本月底舉行的選舉中獲得連任，將禁止在能源項目中使用來自中國的部件。



據彭博社報道，福特星期一（2月10日）在安大略省奧克維爾的一家核部件製造廠向媒體說：「中國正在自行其是，（中國商品）大量湧入市場，劫持供應鏈，壓低我們工人的工資，威脅我們的產業。」

福特說，安大略省將禁止任何中國國有企業購買或入股任何政府資助的能源、重要礦產或重大基礎設施資產。

安大略省選舉將在2月27日舉行，福特及其所屬的進步保守黨正在爭取第三個任期。福特此時做出上述宣告，表明他試圖說服華盛頓決策者，加拿大能夠在中美戰略競爭中為美國提供支持。

福特說：「如果加拿大和美國都想獲勝，如果我們想保護我們的工人和他們的薪水，我們就需要並肩作戰，而不是相互競爭。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

