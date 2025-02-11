英國Netflix稱為提供更多價值再加價　憤怒用戶揚言取消訂閱

英國最受歡迎的串流媒體之一Netflix再次提高訂閱價格，引得一些憤怒的用戶稱要取消訂閱。



Netflix目前在英國提供三種套餐：帶有廣告的標準計劃，現在每月花費5.99英鎊（約57港元），比先前貴出1英鎊；無廣告的標準訂閱價格上漲2英鎊，達到每月12.99英鎊（約125港元）；而其最昂貴的高級版套餐也將上漲1英鎊，用戶現在每月將面臨18.99英鎊（約183港元）的帳單。

此次漲價的消息毫不意外的受到廣大用戶的強烈抨擊。有用戶在社交平台X上寫道：「價格上漲是怎麼回事？我要取消我的訂閱，過去幾年的成本已經上漲了不少，但品質卻沒有任何真正的提高。」

但Netflix回應稱，漲價將使其能夠為訂閱用戶「提供更多價值」。此次價格上漲同時影響新舊用戶，新價格已於2月6日生效。而除了英國外，不到一個月前，美國、加拿大、葡萄牙和阿根廷的客戶也遭遇類似的漲價。

Netflix在英國的上一次漲價是在2023年12月，當時其標準套餐每月上漲1英鎊，高級套餐每月上漲2英鎊。