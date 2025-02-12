美國財政部「誤發」權限給馬斯克團隊1成員　可改聯邦支付數據庫

美國財政部周二表示，上週「錯誤地」和「短暫地」授予馬斯克（Elon Musk）團隊的一名成員權力，使其可更改敏感的聯邦支付數據庫，從而引發內部取證調查。



財政部資深官員在宣誓聲明中寫道，25歲的前SpaceX和X（舊稱Twitter）工程師埃萊茲（Marko Elez）2月5日獲錯誤地授予安全支付系統的讀寫權限。6日，《華爾街日報》曝光埃萊茲在社群媒體上的種族主義言論後，他辭去財政部的職務。

▼馬斯克力保捲入種族歧視爭議的Marko Elez

特朗普（Donald Trump，又譯川普）、馬斯克和副總統萬斯（JD Vance）均表示，埃萊茲應獲政府效率部（DOGE）重新聘用。

2021年4月25日，美國財政部位於首都華盛頓的辦公大樓。（Reuters）

儘管特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府多次宣稱馬斯克帶領的DOGE團隊對聯邦支付系統的存取權限僅限於只讀，但一連串的法庭文件揭露的資訊都不支持這一說法。

審理此案的紐約聯邦法院法官下令禁止任何政治任命者訪問財政部的支付系統；周二，法官澄清此令，以確保財政部長貝森特（Scott Bessent）和其他經參議院確認的任命者可以訪問該系統，但對其他任命者，和與DOGE有關聯的個人仍然保持限制。

法庭上的宣誓書指出，DOGE團隊最初進入該系統的計劃是為了阻止外國援助支付（根據特朗普的行政命令），並實現部分功能的自動化。