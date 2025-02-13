白宮：白羅斯釋放3囚犯　包括一名美國公民

在美俄達成新的換囚協議後，俄羅斯的盟友白羅斯也於2月12日釋放3人，當中包括一名美國公民。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）公布，包括另外兩名白羅斯公民，3人均已安全獲釋。白宮未公布3人身份，路透社及《紐約郵報》則稱，兩名白羅斯公民均為政治犯。主管人質事務的總統特使伯勒爾（Adam Boehler）透露，最新獲釋的美國公民欲保持匿名。



白羅斯記者獲釋抵立陶宛

路透社報道，白羅斯記者Andrei Kuznechyk獲釋。白羅斯反對派表示，被關押逾3年的Andrei Kuznechyk獲釋後，已在立陶宛與家人團聚。

《紐約郵報》報道，Andrei Kuznechyk曾任職自由歐洲電台（RFE）／自由電台（RF），2021年11月在首都明斯克住所附近騎單車時，被4名男子帶走。翌年因被指「創建、參加極端組織」罪，被判處6年監禁。

反盧卡申科社運人士獲釋放

另一名獲釋的白羅斯公民為Alena Maushuk，她被指是社會活動人士，在2020年8月盧卡申科（Alexander Lukashenko）再次贏得總統大選後，她曾參加示威活動，民眾普遍認為選舉存在舞弊行為。 Alena Maushuk被捕後失去了兩個孩子的監護權，並於2021年4月被判處6年監禁。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio ）上月表示，白羅斯「自行釋放了一名無辜的美國人」，並將她稱為Anastassia Nuhfer，但沒有透露更多細節，該個案至今尚未公開。

路透社另引述消息稱，在此之前另有一名美國人被關押在白羅斯。對方為47歲、來自居德州的Youras Ziankovich，2021年4月在莫斯科吃午餐時被捕。他其後被蒙上頭罩、戴上手銬，被送往白羅斯秘密審判，被指涉及策劃政變而被判刑。不過，目前無法肯定他就是獲釋者。

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美俄達換囚協議 克宮稱建立互信

在2月11日，美俄傳出達成換囚協議，美國教師福格爾（Marc Fogel）同日獲釋返國。美國亦於12日釋放俄羅斯網路罪犯Alexander Vinnik作為交換。

克里姆林宮表示，這是俄羅斯與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的新政府首項協議，認為有助於建立兩國互信。