韓男「拿恐龍水槍打劫銀行」7分鐘內被制伏　5旬大叔勇悍突襲建功

韓國釜山發生一宗啼笑皆非的搶銀行案件！



一名年約30多歲的男子10日上午闖入一間銀行，他要求現場的顧客、銀行職員跪下，並拿出疑似裝有手槍的黑色塑膠袋，示意銀行職員將5萬韓元紙鈔裝滿行李箱，否則便要開槍，然而警方趕抵現場後，卻發現塑膠袋內裝的只是一把恐龍玩具水槍。

一名年約30多歲的男子10日打劫韓國釜山一間銀行，被捕後被發現膠袋內裝的只是一把恐龍玩具水槍。（YouTube@MBCNEWS）

進入銀行7分鐘內便慘遭制伏 點圖放大看看當時情形：

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根據韓媒《朝鮮日報》、《韓聯社》，韓國釜山廣域市機張郡日光邑某間銀行分店發生令人啼笑皆非的搶劫事件，一名30多歲男子於10日上午10時58分闖入該棟建築，並走進位於2樓的銀行，將走廊的顧客趕進銀行後，開始掏出黑色塑膠袋，並高舉塑膠袋，示意要掏出塑膠袋內的槍枝。

該名男子戴著口罩、毛帽、圍巾，他在現場高聲呼喊「給我跪下」，此時銀行櫃枱窗口約有7名職員、3到4名顧客。此時，銀行頓時陷入暴風雨來臨之前的恐怖氛圍，淒厲的哭嚎哀喊聲充滿整棟建築。

男子先是擋住銀行入口，接着走向銀行分行長的辦公室。分行長擋在顧客面前，為了不讓男子成功開門，他先是死命阻擋，除了向警方報案以外，還按下保安業者出動鈕。

在闖入分行長辦公室的行動宣告失敗後，男子右走向櫃台窗口，他推出事先準備好的行李箱，命令銀行行員將面額5萬韓元（約268港元，韓元紙鈔最大面額）裝滿行李箱。

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該名男子在進入銀行後的7分鐘內便慘遭制伏。

報道指出，一名跪坐在地的50多歲男子，突然趁隙從歹徒後方壓制、抓住歹徒的雙臂，爆發激烈的肢體衝突；同時，駐守銀行的警察和一名男性職員奔跑過來，並和另外兩名職員壓制歹徒，警方到場後旋即成功逮捕。

不過，當警方攤開裝有「犯案兇器」的黑色塑膠袋時，便因此驚呆，因為裏面裝的並非是歹徒所聲稱的手槍，而是恐龍形狀的玩具水槍。

銀行關係人士解釋：

雖然塑膠袋裝的玩具水槍，讓人聽了感到啼笑皆非，但回想當時的情景，確實是令人感到恐懼，女性職員和顧客們嚇到不斷發抖！

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】