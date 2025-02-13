以色列徵召更多後備軍　警告哈馬斯周六若不放人質將中止停火協議

以方已徵召預備軍力，警告哈馬斯（Hamas）武裝分子若未能在周六（15日）的最後期限前釋放更多以色列人質， 將終止停火協議，並在加沙重啟戰爭。



根據協議，哈馬斯同意在周六釋放另外3名以方人質，但本週又改口，稱因以色列違反協議條款，哈馬斯將暫停交出人質。

以色列日前繼續在約旦河西岸的軍事行動，卡塔爾半島電視台引述巴勒斯坦傳媒報道，以軍周三下令努爾沙姆斯難民營內所有巴勒斯坦人即時離開，又指以軍在難民營入口，以實彈及震撼彈威嚇居民。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）在特拉維夫以色列國防軍總部說：「如果哈馬斯停止釋放人質，就不會有停火，就會有戰爭。」他補充道，「新的加沙戰爭」將具有完全不同的強度，將持續至哈馬斯被徹底擊敗、所有被扣押人員獲釋，並「使特朗普（Donald Trump，又譯川普）對加沙的願景得以實現」。

2025年2月11日，以色列仍與哈馬斯之間停火期間，以色列士兵在接壤加沙邊境的位置部署。（Reuters）

美國總統特朗普此前提議接管加沙、在臨近阿拉伯國家重新安置巴勒斯坦居民，並建造國際海灘度假勝地的計劃。

對此特朗普回應，所有人質必須在周六中午之前獲釋，否則他將把加沙「變成地獄」。

哈馬斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）在一份聲明中表示：「我們不會接受美國和以色列的威脅言辭。目前正在與調解國進行接觸，以完成停火協議的實施。」