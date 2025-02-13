黑人女子於美國快餐店點餐一半被趕　遭保安「狠摑巴掌」畫面瘋傳

美國加州墨西哥式食品連鎖餐飲品牌Taco Bell（塔可鐘），近日上演離譜事件。



一名黑人女顧客正在點餐，卻遭保安驅離，女子拒絕後，竟被對方狠狠呼了一巴掌，影片在網路瘋傳，令人瞠目結舌。

美國連鎖快餐店Taco Bell一名保安為驅趕黑人女顧客，竟狠狠呼了對方一巴掌，影片在網路瘋傳。（X@Tr00peRR）

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《紐約郵報》報道，這宗事件發生於9日，根據影片顯示，一名年輕黑人女顧客正在點餐機前點餐，卻遭一名男性保安驅趕。

女子不願離去，但這名男保安竟當場狠打她一巴掌，女子當場傻眼愣住，並摀著臉頰走到餐廳另一頭，並不斷說着「離我遠一點」，最後女顧客悻悻然走出餐廳大門。

至於保安為何要打女子，目擊民眾透露，當時保安要求女子離開，卻遭拒絕：

然後他失控了，她也開始發瘋。他狠狠呼了她一巴掌。太瘋狂了，大家都很震驚。

目擊民眾說，由於該店幾個街區附近，就有一個貧民窟，可能保安還懷疑女子「看起來很像遊民」。對於這起事件，Taco Bell目前尚未回應。

根據資料顯示，Taco Bell是美國百勝餐飲集團旗下公司之一，為目前全球最大墨西哥式食品的連鎖餐飲品牌，公司總部位於美國加州的爾灣市（Irvine），最為知名的產品是墨西哥捲餅。

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