英國麥當勞爆#MeToo　逼女員工「以性易物」　分店員工集體染性病

台灣#MeToo事件頻傳，英國也不例外！



英國媒體報道，麥當勞驚爆淫亂與職場性欺凌，有上司對員工要求以性愛換物，更惡劣的是，直接對青少年員工與女員工性騷與性侵，員工間淫亂濫交等。

甚至還傳出一間分店，集體感染淋病。

上司竟玩「鬥快睡到新同事」遊戲 淫亂濫交致集體染淋病（點圖放大閱讀）：

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根據《鏡週刊》報道，英國《BBC》對英國全國麥當勞進行5個多月調查，據100多名現任與前員工的說法，發現多家分店存在性侵、性騷、性欺凌、種族歧視、對同性戀歧視等問題。

有員工指出，部分在店裡打工的青少年，會受到其他資深店員或上司的惡意性騷。還有員工反映，自己在店內遭到種族歧視，甚至性騷擾。

還有女員工被要求「用性愛換電子煙」，還有上司跟資深員工打賭「看誰先睡到新同事」。

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最離譜的是，北愛爾蘭一間分店爆出淋病傳播，顯示員工之間存在不正常性關係，濫交的地步。

麥當勞英國與北愛爾蘭地區執行長麥可勞（Alistair Macrow）強調，英國的麥當勞員工約有17.7萬人，公司對於騷擾、欺凌及歧視絕對零容忍，並承諾給員工們安全、尊重與包容的環境工作，對於報道的指控，將進行調查。

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