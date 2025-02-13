華爾街日報：中國有意斡旋俄烏戰爭　欲促成特普會

承諾上任後停止俄烏戰爭的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月12日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話，指雙方有可能在沙特阿拉伯會面。《華爾街日報》報道指中國近期與特朗普團隊接觸，希望舉辦美俄領導人峰會以推動停火。



報道引述北京與華盛頓消息人士，指中方官員近日與特朗普團隊接觸上，中方提出舉行就俄烏戰事召開美俄首腦會晤，就和平方案進行磋商，而並不計劃讓烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）參與。但報道指，美國及歐洲官員對中方這個提議抱質疑，尤其對北京與莫斯科日益密切的關係感憂慮。

白宮拒絕證實是否收到中國的提議，中國駐華盛頓大使館發言人對此表示不知情，並補充說：「我們希望各方共同努力緩和局勢，爭取政治解決。」

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發於2月24日將屆3周年，上月，特朗普在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演講稱：「希望中國能夠幫助我們停止戰爭，特別是俄羅斯與烏克蘭的戰爭。」華盛有中國問題專家表示，美國領導人可能會利用關稅威脅作為籌碼，讓習近平協助解決俄烏衝突。