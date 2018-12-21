【一分鐘看世界】美軍撤走、日本重啟商業捕鯨、加國女子身份曝光

早晨，今天是12月21日，星期五。
冬至前的最後一個工作天，你需知道以下五宗國際新聞：
美軍告別敘利亞
美國總統特朗普宣布美軍即將撤出敘利亞，指已經在當地打敗極端組織ISIS。此話一出，隨即惹來批評，有意見認為ISIS可能會死灰復燃，亦令中東地緣形勢帶來深遠影響。同時白宮的決定變相是「放生」了一直與美國角力的俄羅斯、伊朗，甚至是恐怖組織亦受惠……（按此閱讀更多）
美國《華盛頓郵報》指出，總統特朗普決定撤回駐敘利亞美軍，似乎正在重蹈前總統奧巴馬的覆轍──後者任內下令美軍撤出伊拉克，結果為ISIS及其他極端分子的冒起創造空間。（路透社）
日本捕鯨爭議
日本傳媒報道，政府退出國際捕鯨委員會的去意已決，令停止了30年的商業捕鯨活動「復活」。事實上，日本的捕鯨活動從未停過，今後可能在專屬經濟區水域大開殺戒……（按此閱讀更多）
日本稱，捕鯨是當地古老的文化遺產，並堅持其有權以可持續的方式獵殺海洋中的一切。日本人到南冰洋捕鯨的探險是在第二次世界大戰後才開始的，當時這個滿目瘡痍的國家以鯨魚為主要的肉食來源。（路透社）
加拿大與中國關係惡化
華為高層孟晚舟在加拿大被捕，導致加拿大與中國關係緊張，有消息指兩國的自由貿易協定可能中斷。更有學者認為，事件影響華資企業在當地投資意慾。另一方面，第三名在中國被捕的加國公民身份曝光……（按此閱讀更多）
韓國創新科技的悲哀
韓國龍頭通訊軟件Kakao計劃推出叫車手機app後，當地的士司機經常上街抗議，上周更有一名司機自焚身亡。事件反映在世人眼中非常前衛的韓國，其創新科技發展卻是荊棘滿途……（按此閱讀更多）
中國黑客風波
美國司法部周四（20日）起訴兩名中國公民，指他們涉嫌替中國政府當黑客，竊取美國太空總署、海軍及科技公司的機密資料，各國亦紛紛譴責黑客行為……（按此閱讀更多）
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