【印尼海嘯】救援人員出動無人機和搜救犬繼續搜索生還者

印尼巽他海峽（Sunda Strait）上周六（22日）發生海嘯，至今導致最少373人死亡，128人失蹤，超過1,400人受傷。 救援人員周二（25日）繼續進行搜救行動，派出無人機和搜救犬繼續搜索生還者。搜索範圍擴大之際，預計罹難人數會陸續增加。

救援人員在爪哇島（Java）西岸沿海地區展開搜救行動，出動重型機器、搜救犬和特備鏡頭於污泥和廢墟中探測和挖掘死難者的屍體。大雨和低能見度阻礙救援行動。軍方和志願救援團隊派出無人機評估災情，其中一隊小隊出動搜救犬於樂隊Seventeen表演場地搜索。

官員指，搜索範圍會向南延伸。印尼國家搜救署（National Search and Rescue Agency）發言人拉蒂夫（Yusuf Latif）稱，原以為部分地方未有受到海嘯影響，但當局抵達較偏遠地區後，發現當地有大批災民。

有專家警告，未來或再有巨浪拍岸，建議居民遠離岸邊。美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）教授弗里茨（Hermann Fritz）博士稱，由於「喀拉喀托之子」火山（Anak Krakatau）在過去數月持續噴發，不能排除再有海嘯的機會。

（路透社）