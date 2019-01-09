滯留泰國沙特少女獲批難民資格　澳洲考慮提供庇護

18歲沙特阿拉伯少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）因為擔心遭家人虐待，將自己反鎖在泰國曼谷機場酒店房間以避免遣返。英國廣播公司（BBC）周三（9日）引述澳洲政府報道指，奎農已經獲聯合國確認難民資格，澳洲正考慮讓她入境庇護。

奎農表示自己放棄穆斯林信仰，擔心家人會因此殺害她。聯合國難民署（UNHCR）已經將她的個案轉介澳洲跟進。澳洲內政事務部（Department of Home Affairs）發聲明表示，將會依照正常程序處理這宗轉介。

奎農的父親及哥哥已經抵達泰國，但奎農拒絕見他們。

奎農趁舉家到科威特探親時想乘機逃往澳洲，但她上周六（5日）在泰國曼谷機場轉機時被沙特官員沒收護照及機票。泰方一度想將奎農遣送回科威特，她其後將自己反鎖在機場酒店房內以避免遣返。

聯合國介入之後，她周一（7日）於Twitter留言，表示自己已經取回護照，但得知父親已經飛抵曼谷，因此令她感到憂慮和驚恐。不過她指現時在聯合國人員的保護下，自己感到安心。

英國《衛報》周一（7日）引述奎農朋友報道，她是前穆斯林信徒，家人非常嚴厲。她遭到暴力對待和性騷擾。奎農的表哥威脅說想見到她流血、想殺死她。朋友指由於奎農放棄穆斯林信仰，她的家人會為了保全面子而「榮譽處決」她。

（綜合報道）