聯合國難民署在泰人員晤沙特少女　澳洲或考慮發簽證

聯合國難民署（UNHCR）泰國人員周二（8日）已與尋求庇護的18歲沙特阿拉伯少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）會面，並着手調其個案。澳洲內務事務部表示，如聯合國確認其難民身份，會仔細考慮是否向她發出簽證。看來她的處境比之前3天好多了。

泰國移民局長蘇拉凱（Surachate Hakparn）周一晚證實，奎農已獲准入境，並在聯合國難民署官員陪同下離開曼谷機場。她已在市內一間酒店安頓下來。

澳洲內務事務部（Department of Home Affairs）周二晚就其對事件嚴重關切，以及認為奎農的要求需迅速評估，確認派員到泰國政府及聯合國難民署（UNHCR）。

之前有一些報道指她的澳洲簽證已被取消。英國《衛報》周一確認，她持有有效的3個月澳洲旅遊簽證。

奎農於Twitter推文表示已取回護照，但得知父親已飛抵曼谷，她感到憂慮和驚恐。不過她指現時在聯合國人員的保護下，自己感到安心。

聯合國難民署周二開始與她面談。難民署泰國代表文森帝斯（Giuseppe de Vincentiis）表示，他們需要幾天時間決定後續行動。

沙特阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）稱遭家人虐待，趁舉家到科威特探親時乘機逃往澳洲，但她1月5日在泰國曼谷機場轉機時被沙特官員沒收護照及機票。她將自己反鎖在酒店房內以避免遣返。圖為她1月7日自行拍片的截圖，她在影片中講述被扣留的經過。（路透社）

少女逃家取道泰國 沙特官員攔截

奎農上周六（5日）傍晚抵達泰國曼谷機場，準備轉機往澳洲。一名沙特大使館職員走到她跟前，當場沒收她的護照及機票。沙特和泰國官員說，她會在周一（7日）登上前往科威特的飛機，她的父兄會在當地等她。

泰方一度想將她遣送回科威特，但少女稱自己一旦返回家人身邊「100%會被殺」。她將自己反鎖在機場酒店房間內，沒登上遣返她班機。她從周日凌晨（6日）2時30分開始在Twitter「報告」自己的情況。

奎農周日下午約5時向人權觀察（Human Rights Watch）表示，泰國移民部門官員將她帶離機場酒店房間，告訴她因其簽證已被拒不能進入泰境，她必須在周一返回科威特。然後她回到自己的房間。

沙特阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）稱遭家人虐待，趁舉家到科威特探親時乘機逃往澳洲，但她1月5日在泰國曼谷機場轉機時被沙特官員沒收護照及機票。她將自己反鎖在酒店房內以避免遣返。幾經波折，她獲得泰國及聯合國難民署協助，目前身在一家酒店。圖為1月7日泰國移民局官員在機場酒店內與她見面。（路透社）

泰國一度拒絕介入 其後做法改變

根據人權觀察的說法，泰國政府一度拒絕讓奎農與聯合國難民署聯絡並尋求庇護。當局否認她的護照被扣押，又指事件只是「家庭糾紛」。

惟其後泰國改變態度，移民局長蘇拉凱指奎農已身處泰國的主權範圍內，沒有人或使館人員可以強迫她到任何地方，又指泰國是「微笑之國」，他們不會讓其他人送死。

英國《衛報》周一（7日）引述奎農朋友報道，她是前穆斯林信徒，家人非常嚴厲。她遭到暴力對待和性騷擾。奎農的表哥威脅說想見到她流血、想殺死她。朋友指由於奎農放棄穆斯林信仰，她的家人會為了保全面子而「榮譽處決」她。

聯合國難民署表示，感謝泰國政麼尊重她的意願，沒有強行把她遣送至科威特，並延長給予她的保護期限。

（綜合報道）