【英國脫歐】關鍵時刻臨近　國會如何斷定國家前途

英國脫歐期限臨近，國會上周三（9日）復會辯論議案，周二（15日）正式投票斷定國家未來命運。 由脫歐公投走到今日，站在時代的分水嶺面前，一眾國會議員會如何取捨？議會將如何迎來首相文翠珊口中「有意義的投票」？如草案遭否決，英國將何去何從？

文翠珊四面受敵 協議難成功闖關

下議院650名議員中，撇除7名拒絕向英女王效忠而無法參加會議的愛爾蘭新芬黨（Sinn Féin）議員、4名議長和4名計票人，草案需獲318票方能通過。

草案要成功闖關可謂毫不容易。保守黨內有逾百議員曾發聲反對草案，支持政府的北愛爾蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party，DUP）拒絕支持，留歐派亦希望藉否決草案爭取二次公投，最大反對黨工黨則主張提早大選。

據路透社的統計，撇除保守黨近100名必須投票支持的議員，如內閣大臣、黨鞭等，目前僅得44人表明會支持草案，而表明反對的則有115人，包括34名保守黨議員。

英國脫歐：首相文翠珊身陷脫歐泥沼，四面受敵，黨內部分議員已表示不會支持草案，形勢並不樂觀。（路透社）

修正案限制政府 左右大局

辯論圍繞文翠珊政府與歐盟達成的脫歐協議草案，以及概述英歐未來長遠關係的政治宣言。議員連日已就此提出修正案，下議院議長白高漢（John Bercow）會在辯論的最後一日選出修正案作表決。

獲通過的修正案雖無法律效力，無法改變政府的政策方針，但當中措辭卻能明確「表達議會意見」，具有一定的政治影響力及壓力。內閣憂慮修正案通過，變相令「國會最終表決」失去「清晰和不含糊」的法律效力，結果使現時脫歐協議「甩轆」。

政府已表示會接納保守黨議員斯懷爾（Hugo Swire）提出的修正案，內容包括國會有權投票表決是否延長21個月的脫歐過渡期和是否實行愛爾蘭「補底方案」（Backstop）。

其他修正案包括保守黨議員利爵士（Sir Edward Leigh）要求明確表明「補底方案」屬暫時性質。另外工黨議員曼（John Mann）提出的修正案則要求保障就業、環境、衛生和安全等水平，獲部分工黨議員支持。

英國脫歐：國會周二（15日）迎來「有意義的投票」。如協議遭否決，英國未來前途仍有眾多變數，提前大選、二次公投、剎停脫歐等情況亦有可能發生。（美聯社）

如國會否決草案 將何去何從？

根據法律，如協議最終不獲通過，政府有21日時間決定如何處理。不過國會上周三表決通過一項議案，使政府需要在3日內提交新方案。

政府早前表明，如議會否決草案，英國將會在無協議的情況下於3月29日如期脫歐。但外界估計，不確定因素和金融市場中預見的不良反應會迫使文翠珊政府採取更快速的政治回應。

有傳媒報道，文翠珊會要求國會再次進行表決。12月中，保守黨議員向文翠珊提出不信任動議。雖然她最終以200票信任對117票不信任成功保住領導地位，但亦足以反映黨內不滿聲音。如脫歐協議草案未獲通過，文翠珊亦面臨下台壓力。

工黨方面則有可能要求提前大選。但礙於需要保守黨議員倒戈支持方可成事，估計成功機會不大。取而代之的可能是二次公投，政府又或者會考慮以「挪威模式」脫歐，甚至剎停脫歐。但如果上述情況都未有發生，工黨議員便需要認真考慮支持文翠珊的草案，否則剩下的就只會是跳崖式無協議脫歐。

（綜合報道）