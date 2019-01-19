特朗普會就「政府停擺」及「南部邊境」發重要聲明

撰文：高源樺
最後更新日期：
美國聯邦政府局部停擺周五（18日）踏入第28日，創美國史上政府關門最長紀錄，惟白宮與民主黨仍未就興建邊境圍牆撥款達成共識。總統特朗普（Donald Trump）表示，他周六（19日）會就政府停擺及南部邊境問題作出重要宣布。
特朗普周五於Twitter貼文表示：「我周六下午3時（香港時間周日凌晨4時）會就南部邊境的人道危機，及聯邦政府停擺發表重要聲明。白宮現場直播。」
I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月18日
華府停擺仍未有解決跡象，特朗普多次將責任歸究在民主黨議員身上，惟路透社以及國際市場研究機構益索普（Ipsos）周二（15日）公布的一項民調結果顯示，超過一半美國人認為特朗普需為華府停擺負責。
（綜合報道）