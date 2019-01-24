委內瑞拉變天　制裁以外美國或軍事介入？　特朗普：考慮所有選項

委內瑞拉周三（23日）觸發政治危機。國會議長兼在野黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）自行宣誓為臨時總統，尋求將現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）拉下台。 瓜伊多的舉動獲美國總統特朗普支持，華府隨即承認瓜伊多為委內瑞拉合法國家元首，後來有多個拉丁美洲國家跟隨。一場國家政治危機瞬間演變為國際問題。 「一山不能藏二虎」，國家必須在馬杜羅和瓜伊多之間二選其一。面對這場蘊釀多時的政治危機，馬杜羅的回應又會迫使美國等國家如何出手介入？

「在馬杜羅的非法政權下，委內瑞拉人民已受苦太久。」瓜伊多宣誓為臨時總統後，特朗普在Twitter上宣布承認對方為委內瑞拉合法總統。加拿大、巴西、哥倫比亞、智利、秘魯、厄瓜多爾、阿根廷、巴拉圭和哥斯達黎加亦相繼跟隨。

馬杜羅之後宣布與美國斷絕外交關係，限令當地的美國外交人員72小時內離開委內瑞拉。不過美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示會繼續保持與委內瑞拉的外交關係，指馬杜羅並非合法總統，無權下達有關命令。

委內瑞拉政變：委內瑞拉國會議長兼在野黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）周三（23日）自行宣誓為臨時總統。他表示將會行使總統權力，願意與軍方合作盡快結束這場政治紛爭，並舉行大選。（美聯社）

馬杜羅將力抗 華府不排除軍事介入

美國高級官員指，馬杜羅和其親信現時並無他選，只可以接受「和平移交」政權。

不過馬杜羅非省油的燈。美國前外交官、美洲委員會（Council of the Americas）副主席法恩斯沃思（Eric Farnsworth）認為，即使馬杜羅正面臨一直以來最嚴重的威脅，他亦不會「順攤」交出權力。法恩斯沃思估計，馬杜羅很有可能會下令逮捕瓜伊多或其他反對派領袖，甚至在街上部署狙擊手威嚇民眾。

如此一來，美國和國際社會亦必須作出回應。被問到會否派軍隊到委內瑞拉，特朗普回應指現時華府並無斟酌任何計劃，但聲言「所有選項」都會納入考慮，意味不排除採取海上封鎖或出兵委內瑞拉的可能。

美國亦很有可能再次加緊對委內瑞拉實施石油制裁。路透社引述華府消息人士指，特朗普政府最快本周內公布最新制裁，包括限制甚至全面禁止美國入口委內瑞拉石油。馬杜羅政府成員也或會面臨個人制裁。

委內瑞拉政變：在拉丁美洲多國亦有委內瑞拉人上街聲援，包括阿根廷首都布宜諾斯艾利斯。一名反政府示威者戴上寫有西班牙語「希望」字句的頭帶抗議總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。（美聯社）

制裁或出兵 非百利無一害

拉丁美洲華盛頓辦公室（Washington Office on Latin America）委內瑞拉專家David Smilde卻認為，假如馬杜羅以暴力或政治壓迫回應，事實上華府手中並沒有太多好的選擇。

美國對委內瑞拉的制裁已大幅拖累後者經濟，導致通脹率高企，引發拉丁美洲近代歷史中最大的移民潮。而加緊制裁亦只會進一步惡化經濟問題衍生出的嚴重人道危機。

軍事介入對美國而言背後亦有極大考量。專家指，回看索馬里、阿富汗和伊拉克的經驗，所有軍事介入原本僅屬短期行動，但最終賠上重大代價。出兵委內瑞拉不但可能導致人命傷亡和基建損毀，更會將美國拖進無底深潭，重建過程漫長。

（衛報）