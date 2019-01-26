美聯邦政府僱員獲通知上班　擔心再停薪感煎熬

美國聯邦政府部分停擺進入第35天，總統特朗普1月25日簽署國會通過的臨時撥款法案，讓政府全面重啟政府至2月15日。對於許多聯邦政府員工來說，這是令人鬆一口氣的消息，但他們仍擔心3周後政府可能再次關門。

在特朗普簽署法案後，聯邦政府僱員接獲通知，可重返崗位。以美國行政管理和預算局（Office of Management and Budget）為例，它在周五晚法案經總統簽署生效後便向僱員發通告。通告內容寫道，當局讚賞員工在困難時期予以合作和支持。

為國稅局工作的帕特爾（Deepan Patel）周五在緊急廚房排隊領免費食物時，聽到總統同意結束政府局部停擺的局面。他的反應跟全美80萬名被迫放無薪假或無薪工作的員工一樣，都感到如釋重負。他說：「我認為這幫上大忙，尤其是可以拿回拖欠的薪水和工資。希望他們能在政府再度關門之前達成協議。」

代表國稅局員工的工會職員埃爾南德斯（Dulce Hernandez）說，她在夜裏經常接到心煩意亂的員工打電話來訴苦，擔心沒錢繳交帳單。她說：「我希望他們安排妥當，將問題解決，因為我們不能再經歷這一切。壓力大到我睡不着覺。」

美國總統特朗普周五宣布與國會達成協議，暫時恢復聯邦政府運作三周，直至2月15日。參眾兩院通過議案後，特朗普隨即簽署法案，正式結束美國史上歷時最長的停擺。他雖然讓步，但強調這是暫時的，如國會未能於下月中邊境圍牆撥款，他將會宣布國家緊急狀態以動用國家緊急資金建造圍牆。

（中央社／Vox）