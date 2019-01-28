【中美貿易戰】華府指中國經濟轉差會妥協　特朗普或誤判數據

中美處於貿易休戰期下半段，國務院副總理劉鶴將於周三（30日）訪美，與美方官員舉行新一輪談判。此前中國公布的最新經濟增長數據，數字創28年新低。美國總統特朗普（Donald Trump）隨即在Twitter發文，暗示該數據反映中國經濟轉差，北京最終或會在貿易談判上妥協。 惟特朗普將「數字下跌」與「經濟轉差」劃上等號的說法，或反映他誤判或未有細閱中國的經濟數據。

中美首腦自2018年12月1日二十國集團（G20）峰會期間舉行會議後，雙方同意爭取在90日「休戰期」內達成貿易協議。中美副部長級經貿磋商1月9日落幕後，中國商務部指兩國就貿易問題作深入交流，而華府則重申中方作出結構性改革，處理技術轉移、知識產權和補貼措施等問題。

在休戰期間，華府鷹鴿兩派口風不一，特朗普的取態惹人關注。在美國對外發布信息看來相當混亂之際，特朗普維持一貫「自信滿滿」的樣子，認為美國的關稅損害中國，後者經濟疲軟令北京有理由尋求達成協議，又表示華府在談判上的表現很好。

中美貿易戰：中國國家副主席王岐山於瑞士達沃斯論壇時表示，中國2018年經濟增長6.6%，是相當不低的速度，料2020年實現全面小康，絶無問題。（路透社）

特朗普其中一個理據相信是中方在休戰期間作出的讓步表現。例如削減對美國進口汽車關稅至15%、增購美國大豆和能源產品等等，甚至還有消息稱中方願意在2024年前消除所有對美貿易順差。

另一理據是中國政府公布2018年經濟數據。中國國家統計局1月22日公布國家2018年經濟增長為6.6%，是自1990年以來最低。海關總署公布最新進出口數據顯示，中國進口按年減少7.6%，出口則跌4.4%。

特朗普發現中國經濟數據出現新低和跌幅後，像打了一枝「強心針」，他在Twitter表示，「很合理地，中國最終會達成一份真正協議，並停止四處胡鬧！」。

China posts slowest economic numbers since 1990 due to U.S. trade tensions and new policies. Makes so much sense for China to finally do a Real Deal, and stop playing around! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月21日

特朗普從中國經濟數據下滑評斷北京會在貿易談判上妥協，做法看似合理，但那些下跌的數字又確實如特朗普所理解般嗎？《經濟學人》（The Economist）嘗試分析中國經濟數據的細節，顯示特朗普或存在誤判數據和中國的情況。

（一）經濟規模擴大

中國比30年前已是更龐大的經濟體。即使經濟增長是1990年以來新低，其產出仍刷新紀錄。2018年中國本地生產總值（GDP）增長約6.6%，名義GDP增加8萬億人民幣；2007年中國GDP增幅為14.2%，名義GDP增約3萬億人民幣。因此，特朗普強調的經濟增長跌至近30年新低，也不一定意味經濟轉差。

（二）中國經濟更自足

中國進出口數據大跌，但中國在擴大內需的情況下，所受影響沒預期中大。分析指出，國內需求佔中國2018年經濟增長約四分之三，是2000年以來最多，縱使貿易順差下跌，內需仍可幫忙抵銷。

（三）國債累積速度下跌

《經濟學人》指出，中國近年的國債累積幅度顯著下降。中國2015年每1元人民幣的GDP增量，就舉債逾4元人民幣來達成；但在2018年，舉債的倍數跌至2.5，與過去15年平均值一致，反映中國的負債情況已得到改善。

（綜合報道）