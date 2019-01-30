【華為孟晚舟被捕】主角出庭應訊　法院審理更改保釋條件申請

加拿大卑詩省最高法院周二（29日）開庭審理孟晚舟的更改保釋條件申請，孟晚舟抵達法院出庭應訊。 司法部當天發聲明，內容指孟晚舟尋求更改其保釋令中一個擔保人的名字。他是地產經紀Robert Cheng。 他曾表示願意抵押自己價值180萬加元（約1000萬港元）的物業來擔保孟晚舟，惟後來她的丈夫劉曉棕交保，Robert Cheng當時未有成為擔保人。

加拿大司法部表示，孟晚舟申請更改保釋條件，要求更改其中一名擔保人的名字。當局指，卑詩省最高法院將審理有關申請，決定是否接納更改擔保人。

她的保釋令中有五組擔保人，包括2名華為員工及其家人、一名鄰居、保安公司Lions Gate的行政總裁菲勒（Scot Filer，負責確保她遵守保釋條件），另還有地產經紀Robert Cheng。孟晚舟現在尋求恢復Robert Cheng的擔保人身份。

美國周一（28日）正式刑事起訴華為及兩間附屬公司，以及華為副董事長孟晚舟，指他們涉嫌詐騙、妨礙司法公正及盜取T-Mobile美國分公司的商業機密等合共23項罪名，並提出引渡孟晚舟到美國受審。

美國正式要求引渡孟晚舟，正值中國代表團抵達美國準備展開貿易談判之際。此舉料會影響會談氣氛。惟美國財長姆努欽周二（29日）接受霍士財經網絡（Fox Business Network）訪問時表示，預本周舉行的中美貿易談判上會取得重大進展，並指美國起訴華為與中美貿易談判無關。

美要求引渡 勢影響中美談判

中美貿易談判中斷多個月後再恢復，國家主席習近平與特朗普趁二十國集團（G20）峰會結束後舉行首腦會談，2018年12月1日同意定下「90日停戰期」，雙方同意停止互徵新關稅，爭取在這段期間達成協議。豈料國際社會沒太多時間感受貿易戰「戰火」似有跡象邁向撲熄的感覺，便傳出加拿大同日應美國要求拘捕孟晚舟。

美方指孟晚舟涉嫌違反美國對伊朗制裁法令，違規向伊朗出售美國商品，並隱瞞透過一間名叫Skycom的香港公司與伊朗進行非法交易。孟晚舟12月11日出席第二場保釋聽證會，法庭同意讓她保釋，條件是她須交出護照、支付1000萬加元保釋金。她須配戴電子腳鐐以接受監察，此外晚上11時至早上6時期間須留在家中。

孟晚舟被捕近2個月後，美國司法部1月28日正式刑事起訴華為、兩間附屬公司及孟晚舟。時機上跟中美貿易談判非常接近，商務部長羅斯（Wilbur Ross）及財長姆努欽（Steven Mnuchin）先後發言，稱中美貿易談判以及孟晚舟及華為被控全沒有關係，惟仍引起外界猜疑。

（路透社／溫哥華星報）