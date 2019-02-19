中國學生留學新西蘭人數下降　中紐關係惡化蔓延教育領域？

新西蘭與中國關係愈趨緊張，《新西蘭先驅報》周一（18日）報道，2019年入讀當地中小學的中國學生人數減少1000多人，當中最後一刻臨時取消入讀的中國學生人數更創記錄。這對當地學校預算造成嚴重影響，並可能會將支出項轉嫁到新西蘭父母身上。

報道引述代表350所學校的新西蘭國際教育商業協會（Sieba）指出，2018年當地12400名海外學生中，中國學生佔五成至六成。但2019年中國學生數目卻急劇下降，預料全年會減少20%至30%，相當於減少1200名至1800名中國學生。

新西蘭最大公立中學朗吉托托中學（Rangitoto College）校長蓋爾（Patrick Gale）表示，2019年共有71名中國學生報讀該校，但及後有一成取消報名。他形容此前從未試過有這麼多取消案例。

當地中小學通常會將招收留學生的收入，用於補貼學校運動會等額外開支。報道指出，中國留學生減少將影響學校預算，他們可能會收緊支出，或將有關款項轉嫁到新西蘭父母身上。

中紐關係緊張之際，新西蘭2018年11月禁止電訊商採用華為5G設備；新西蘭政府上周二（12日）表示，中國押後與新西蘭合辦的大型旅遊活動，總理阿德恩（Jacinda Ardern）的訪華行程也要推遲。這引來外界對中新關係緊張蔓延教育領域的擔心。

教育部長希普金（Chris Hipkins）表示對此不太擔心。他認為中國學生數量下降有多方面因素，包括其他國家的競爭、中國教育體系改善及中國國際學校增加。報道又指出，自2017年初以來，首次獲批新西蘭學生簽證的中國學生數量已一直下降，認為這與中國經濟放緩、新西蘭移民政策更加嚴格及教育改革有關。

（綜合報道）