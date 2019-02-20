《勝利日之吻》爭議多　主角多人爭住認　「本尊」被指性騷擾

20世紀經典照片《勝利日之吻》男主角、水兵門敦薩（George Mendonsa）周日（17日）因病離世，終年95歲。他和素不相識的女護士弗里德曼（Greta Friedman）在紐約街頭接吻的一幕，被視為二戰的其中一張代表相片。門敦薩生前證明自己是相中人，曾花了不少工夫才獲肯定，不過他這一吻亦惹來性騷擾指控，以兩人擁吻一幕設計而成的雕像被噴上「#MeToo」，需要政府動員清理。

門敦薩是否相中水兵的爭議，源於《生活》（Life）雜誌攝影師艾森施泰特（Alfred Eisenstaedt）在1945年8月14日拍下一名水兵和護士擁抱相吻的一刻，但他當時沒有記錄兩位主角的名字，結果他們的身分成為「世紀懸案」。

到了1980年，一名叫沙茵（Edith Shain）的女子向艾森施泰特表示自己就是當年該名護士，《生活》雜誌再次刊登照片，希望水兵可以現身，結果很多人都聲稱自己就是相中人，其中11人的說法較為可信。

門敦薩一直堅稱自己就是水兵本人，但《Life》雜誌不願承認，結果雙方更為此對簿公堂，最終不了了之。他在1995年接受英國《每日郵報》訪問時提到，每個在世的二戰老兵見到該照片時，都希望自己就是相中人。他強調自己對此一直堅持，並非為了利益，而是爭取獲得承認。

《LIFE》雜誌攝影師Alfred Eisenstaedt的經典照片《V-J Day in Times Square》。（視覺中國）

他的執着最終獲得回報，多方面專家都認為門敦薩就是《勝利日之吻》的水兵。耶魯大學攝影師兼版畫家本森（Richard Benson）分析門敦薩在1980年代的照片，確認他左手囊腫及右手有黑斑等特徵，與相中人一樣。3D掃瞄及模擬技術，亦得出相同結論。

門敦薩在美國羅德島米德爾敦（Middletown）居住逾70年，周日在療養院中不慎跌倒，隨後引發癲癇發作，在距離96歲生日只有兩天離世。有人對他這位代表一個歷史事件的人物去世感惋惜，亦有人不認同他當日索吻的舉動。

佛羅里達州薩拉索塔市（Sarasota）一個紀念《勝利日之吻》、名為《無條件投降》（Unconditional Surrender）的雕像周一（18日）被噴上「#MeToo」字句。當地警方在Facebook公開有關事件，有網民批評涉事者對歷史不敬，而且事件在門敦薩離世後一日發生更為惡劣。

有網民認為雕像代表整個國家一同慶祝戰爭結束，這是現代人感受不到的情境。亦有人指出，門敦薩的行為絕非性騷擾，指對方根本沒可能以性侵女性作為慶祝二戰結束的方式。

不少人認同塗鴉行為，指雕像雖然叫《無條件投降》，女主角卻是「非自願投降」，又指「MeToo」是提倡女性身體自主權，不應受男性擺佈。

《勝利日之吻》水兵門敦薩（George Mendonsa）周日（17日）離世後翌日，一個位於佛羅里達州薩拉索塔市（Sarasota）紀念該歷史時刻、名為《無條件投降》（Unconditional Surrender）的雕像被噴上「#MeToo」字句。（薩拉索塔市警方Facebook圖片）

弗里德曼生前曾經承認這一吻並非她所願，但強調當時只是慶祝二戰結束。她的女兒亦指母親從來沒有對此感到不滿。

有關爭議或可能一直延續下去，但當局對於雕像被塗鴉破壞絕不容忍，警方指由於受影響範圍頗大，估計需要花費1000美元讓它回復本來面貌，清潔工作於周二（19日）完成。

（綜合報道）