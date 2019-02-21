【中美貿易談判】華專家料兩國協議可成　孟晚舟將獲釋

中國國家創新與發展戰略研究會秘書長助理謝茂松預計，隨着中國和美國的緊張關係降溫，華為副董事長孟晚舟可望於4或5月獲釋。 香港《南華早報》周四（21日）報道，謝茂松在該報舉行的年度中國研討會上說，他預料中美可在這次華盛頓的談判上達成一些協議，並將在這次協議的基礎上，於未來3個月持續談判。

謝茂松會上向與會的350名政府和商界領袖說，他對孟晚舟在未來數周內獲釋是感到樂觀的。他身兼中共中央黨校副教授，專門訓練高層黨員。

他說，估計中美可於3月達成某種協議，孟晚舟可望於4月或5月獲釋。

中國國務院副總理、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴周四及周五（2月21日至22日）訪問華盛頓，與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行第七輪中美經貿高級別磋商。路透社周四報道，雙方正在草擬備忘錄，草稿涵蓋人民幣、知識產權、技術轉移、服務、農業以及非關稅壁壘6項議題。

加拿大應美國要求，2018年12月1日將本擬前往墨西哥，正過境拿大溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）的孟晚舟拘捕。事件將中國、美國及加拿大捲入外交風波。英國廣播公司（BBC）周二（19日）播出華為創辦人任正非的專訪。他談及英國可能封殺華為，以及如何應對美國繼續圍堵公司等。他說及女兒涉案時表示，「已走上這條路，我們會讓法庭解決它。」

孟晚舟2018年12月11日獲卑詩省最高法院裁定可交保獲釋。其引渡聽證會因美國提出引渡而延至2019年3月6日開庭，時間為香港時間3月7日凌晨2時。

（中央社）