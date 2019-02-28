【印巴衝突】巴基斯坦關閉空域　多間航空公司取消航班或繞道

巴基斯坦與印度圍繞喀什米爾地區（Kashmir）的衝突持續升級，兩國均聲稱周三（27日）擊落對方戰機。伊斯蘭堡（Islamabad）方面宣布關閉領空，多間航空公司受影響取消要來往當地的航班，部分前往歐洲的航線要繞道飛行。

泰國國際航空公司（Thai Airways International）周四（28日）發表聲明稱，已取消所有來往巴基斯坦的航班，以及逾10班飛往歐洲的航班。

其中受影響的城市包括倫敦、慕尼黑、巴黎、布魯塞爾、米蘭、維也納、斯德哥爾摩、蘇黎世、哥本哈根、奧斯陸、法蘭克福和羅馬。

包括阿聯酉航空（Emirates Airways）和卡塔爾航空（Qatar Airways）在內的幾間航空公司周三已取消飛往巴基斯坦的航班。新加坡航空公司（Singapore Airlines）和英國航空公司（British Airways）等亦被迫變更航線。馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）則表示，來往歐洲的航班將避開巴基斯坦及印度北部領空。

印巴衝突：受巴基斯坦與印度衝突影響，泰國國際航空公司（Thai Airways International）2月28日取消所有來往巴基斯坦的航班，以及逾10班飛往歐洲的航班。（視覺中國）

印巴互相空襲 衝突升級

巴基斯坦外交部周三（27日）發聲明指，空軍戰機空襲印度控制的喀什米爾地區，另外擊落兩架印度軍機，俘虜一名印度機師。巴基斯坦廣播電台（Radio Pakistan）其後公布被俘印度機師照片和影片。片中飛行員被蒙上眼睛，親口承認自己是空軍中校，名為阿比南丹（Abhinandan）。

印度同日回應表示，擊落一架對方空軍的飛機，要求巴基斯坦釋放機師。巴國總理伊姆蘭・汗（Imran Khan）稱，開戰對雙方沒有好處，呼籲以會談避免戰爭。

（路透社）