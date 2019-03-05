【加國司法醜聞】再有內閣官員請辭　稱對政府失去信心

加拿大政府涉嫌干預司法獨立醜聞繼續發酵，繼事件主角王州迪（Jody Wilson-Raybould）2月12日宣布辭職後，再有一名內閣官員請辭。加拿大國庫委員會主席費普真（Jane Philpott）周一辭去職務，稱自己最近幾周一直留意事態發展，經過認真考慮後決定請辭。

It grieves me to resign from a portfolio where I was at work to deliver an important mandate. I must abide by my core values, my ethical responsibilities, constitutional obligations. There can be a cost to acting on one’s principles, but there is a bigger cost to abandoning them. pic.twitter.com/EwO5dtdgG6 — Jane Philpott (@janephilpott) 2019年3月4日

費普真在辭職聲明中表示，一直留意相關司法醜聞，經過認真考慮後，認為自己一定要辭職，並必須遵守自己的核心價值觀，道德責任及憲法義務。她形容在SNC-Lavalin一案中，將維持司法獨立置於危險中，她對政府如何處理這件事，以及如何回應已經失去信心。

費普真是王州迪的親密盟友。加拿大《環球郵報》2月初報道，王州迪擔任司法部長期間，杜魯多及總理辦公室涉嫌向她施壓，要求她幫助國內大型工程企業SNC-Lavalin免遭刑事檢控。王州迪拒絕妥協後，1月改組內閣時被降職為退伍軍人事務部長，並在2月宣布辭職。她上周三（2月27日）在國會司法委員會作證時稱，在處理有關案件時曾受到政府官員施壓。

杜魯多否認有施壓，但民調顯示當地41%受訪民眾認為他在處理此事上犯錯，另有41%則表示不確定，僅有12%受訪民眾認為他沒錯。

（綜合報道）