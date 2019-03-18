荷蘭烏得勒支槍擊案3死5傷　疑兇塔尼什樣貌曝光

荷蘭烏得勒支（Utrecht）周一早上約10時45分（香港時間同日下午5時45分）發生槍擊案，一名槍手來到名為24 Oktoberplein-Zuid的電車站外的廣場開槍掃射。該市市長原公布案中3人死亡、9人受傷，後來警方將傷者數字下調至5人。 警方已展開大規模搜捕行動。而該國反恐部門同日召開記者會，確認該市早上多個地點發生槍擊案，而在電車站施襲的槍手仍然在逃。 該國警方警告人們不要接近一名37歲土耳其男子。警方在聲明中指出，他們正在追捕一名37歲男子塔尼什（Gokman Tanis）。警方指他生於土耳其，與該市早上發生槍擊案有關。

荷蘭烏得勒支名為24 Oktoberplein-Zuid的電車站外的廣場，在當地時間早上約10時45分（香港時間同日下午5時45分）發生槍擊案。

該國反恐部門協調中心主管阿爾伯斯貝格（Pieter-Jaap Aalbersberg）在海牙舉行的記者會上表示，尚未掌握所有情況：「目前我們還有很多事件未釐清，地方政府正在努力追查所有線索。現在唯一可以確定的是，疑犯仍然在逃。」

荷蘭國家通訊社ANP亦報道，荷蘭警方確認有一名槍手在逃，但他們不排除槍手可能有同黨。

據國營的廣播節目公司（NOS）報道，反恐單位已包圍一棟建築物，涉案槍手可能藏身在內。

▼烏得勒支警方在Twitter發布疑犯照片：

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 2019年3月18日

荷蘭烏得勒支槍擊案：圖為3月18日案發後電車站路軌旁有一具已被人用布覆蓋的屍體。（美聯社）

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（綜合報道）