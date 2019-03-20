【荷蘭槍擊案】疑犯有案底涉強姦等罪行　不排除為恐襲

荷蘭烏得勒支（Utrecht）周一（18日）發生槍擊案，警方拘捕37歲槍手塔尼什（Gokman Tanis）以及另外兩名疑犯。據指，槍手曾因非法藏有武器等罪行遭判刑，現時亦涉及一宗強姦案。檢察官周二（19日）指，警方於槍手行兇後偷走的車輛上找到一封信件，內容反映今次事件有可能屬恐襲。

槍手塔尼什於2014年因非法藏有武器而入獄，月初亦被判店舖盜竊和爆竊罪成。據烏得勒支區域法院指，槍手早前因涉嫌強姦而遭拘留，3月1日獲釋，定於7月再進行審訊。

檢察官指，截至目前為止，當局仍認真考慮事件是否涉及恐襲動機，提到警方於槍手行兇後偷走的車輛上找到一封信件，內容反映今次事件有可能屬恐襲，但無透露詳情，亦不排除其他可能。目前仍未知槍手犯案動機是出於政治信仰抑或個人仇殺。

槍擊案導致3人死亡，包括一名19歲女子、兩名分別為28歲和49歲男子。檢察官指，暫時未有證據顯示槍手與死者有關連。除槍手之外，兩名疑犯亦遭警方拘留，但未知二人在案中的角色。

荷蘭烏得勒支槍擊案：烏得勒支是卡通人物Miffy的故鄉，民眾也特意以Miffy來悼念槍擊案死者。（美聯社）

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（綜合報道）