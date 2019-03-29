【新聞教室】英脫歐協議將付諸表決　「斬件式」投票有利過關嗎

英國脫歐路一波多折，下議院周五（29日）將會第3度為脫歐協議表決。不過這次協議將會「斬件」分開兩部分投票。周五的投票將決定英國脫歐日期能否推遲至5月22日。但英國廣播公司（BBC）分析指，要通過這份「離婚協議」機會仍然不大。

英國首相文翠珊（Theresa May）已在下議院經歷2次大敗，她力銷的脫歐協議2度在議會大比數被否決，如今這次分開表決兩部分，她希望能夠有助突破困局，但實際做法如何進行？

政府周五將會先要求國會就脫歐協議（Withdrawal Agreement）辯論，同日投票。至於第二部分、概述與歐盟未來關係的政治宣言則在之後日子表決。

英國脫歐：下議院議長白高漢（John Bercow）曾表示，相同議案不能在同一國會會期中再次交付表決，但由於政府今次的表決動議不包括脫歐協議中的政治宣言，因此視之為新議案，批准議會就此表決。（路透社）

結果意味什麼？

如果政府成功爭取到國會通過第一部分協議，那麼便滿足到歐盟設定的條件，以將英國脫歐日推遲至5月22日。英歐在上周四（21日）歐盟峰會制定以上條件。

根據英國法律，兩部分均需通過下議院才能正式確認立法。因此即使過了第一關，國會之後也必須就英歐關係政治宣言再投票。

如果協議第3次表決仍然失敗，英國須於4月12日前決定未來方向，包括是否參與歐洲議會選舉或「硬脫歐」。如英國參與選舉，歐盟或會容許押後脫歐更長時間。

英國脫歐：文翠珊表示如果脫作協議草案獲得通過，她將會請辭。（路透社）

政府勝算大嗎？

文翠珊需要最少75票，才能推翻3月12日的敗局。BBC政治編輯金斯貝格爾（Laura Kuenssberg）撰文指，文翠珊這次過關機會亦渺茫。原因是她所屬的保守黨在議會沒有多數議席，需要靠盟友北愛民主統一黨（DUP）支持，但DUP仍然「企硬」堅絕幫手，部分保守黨員同樣表明繼續反對。

在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）則批評斬件式表決的做法，形容等於「蒙眼脫歐」。因此決議要通過阻力不小。

英國脫歐：英國前外相約翰遜（Boris Johnson）3月27日表明轉軑，改為支持文翠珊的脫歐協議，但辯稱決定讓他感到痛苦。（Getty Images）

之後呢？

下議院周五表決之後，議會周一（4月1日）相信會繼續進行一系列「指示性」投票，就多個已收窄的脫歐其他選項「試水溫」，尋求一個獲多數人支持的方案。

國會周三（27日）已就8個脫歐選項進行指示性投票，惟全部遭否決，暫時未知周一的結果會有何分別。

關鍵日子一覽

3月29日 文翠珊計劃將脫歐協議交付國會表決，但不包括政治宣言。 4月1日 下議院很大機會舉行第2輪指示性投票，選出一個獲多數議員支持的選項。 4月12日 政府如果始終無法讓國會通過脫歐協議，必須在這日前交出其他出路。 5月22日 如果下議院通過脫歐協議草案，歐盟容許英國押後脫歐至這日。

（綜合報道）