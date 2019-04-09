【英國脫歐】工黨談判與歐盟峰會　脫歐期限能否延長的關鍵一周

英國脫歐前景未明，首相文翠珊正努力避免出現硬脫歐，她上周做了兩個動作：第一是與在野工黨談判，第二是去信歐盟要求再度延期。文翠珊要求延期至6月30日，比早前預測的5月22日更遲。 文翠珊本周與工黨的談判將會繼續，歐盟亦會舉行峰會討論英國的延期要求，本周或將決定英國的命運。

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文翠珊周日（7日）透過首相府在網上發放一段短片，片中文翠珊講述國會現狀無法通過脫歐協議，為回應人民公投結果的訴求，政府正與在野工黨協商，務求取得工黨支持讓脫歐協議通過。

文翠珊將繼續在本周內，為英國脫歐問題四出奔走。（路透社）

與工黨協商 但不太可能本周初取得成果

工黨佔有下議院246個議席，若能得到工黨全體支持，與326過半數議席的距離能大為縮減。在保守黨陷入分裂之際，說服工黨及北愛民主統一黨成為了關鍵。

若一切順利，文翠珊趕及在周三（10日）歐盟峰會前與工黨達成共識，文翠珊可以此作為最大理由，說服歐盟讓英國就脫歐延期。然而外界對此並不樂觀，因現階段未有政治理由說服工黨要盡快與文翠珊政府達成共識。

文翠珊不顧黨內疑歐派反對，表示需與工黨協商，尋求支持脫歐議案。（路透社）

法國在脫歐議題上較為強硬，馬克龍曾表示英國若需要延期，得說服歐盟成員國英國最終能帶領有協議脫歐。（路透社）

歐盟掌延長期限最終決定權

不論能否與工黨達成共識，文翠珊亦要在周三前往參與歐盟峰會，屆時歐盟領袖將決定英國能否延長脫歐期限。文翠珊為此亦作出多重保險，除與工黨談判，她亦會在周二，即歐盟峰會前一天先後與法國總統馬克龍及德國總理默克爾會面，爭取支持。

法國是反對讓英國延長脫歐的最大聲音，外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）在周六（6日）表示，歐盟「不可能永遠照顧英國是否脫歐，必須有個終結。」馬克龍亦在3月向文翠珊表示，若她希望延遲脫歐，必須有一個具體清楚的計劃，說服歐盟英國能帶領有協議的脫歐。

若歐盟否決英國延遲脫歐要求，而英國亦未能在限期前通過協議，英國便會在4月12日硬脫歐。

延期非無限 英國亦需壓力逼迫議員

外界預期，歐盟最終仍會容許英國延長期限。德國、愛爾蘭都希望英國能有序脫歐，避免在經濟及政治上帶來衝擊。

不過這延長亦非無限期，雖然歐盟理事會常任主席圖斯克（Donald Tusk）曾表示可考慮給予英國「彈性延長期」，讓歐盟在一年，甚至更長時間找出更好的脫歐安排，但並不為其他成員國及英國接受。英國需要時間的同時，亦需要限期迫使議員決定的壓力。