如在黑洞邊緣漫步　英國脫歐一拖再拖　最新進展3分鐘看懂

英國首相文翠珊（Theresa May）周三（10日）與歐盟召開峰會後，同意接納將脫歐限期延至10月31日。 文翠珊脫歐方案三度遭英國國會否決，黨派和議員依然分歧巨大，若非歐盟同情，英國早已「硬脫歐」。脫歐日期一拖再拖，英國恐怕只是猶如黑洞邊緣漫步，隨時掉進深淵。

雙方現時同意什麼？

文翠珊與歐盟會面後，達成10月31日前的彈性脫歐限期。下列為英歐同意的部分項目：

雙方同意這次延期「只會延長至必要的日期」，而且任何情況下「不得晚於10月31日」，以容許英國政府和歐盟通過脫歐協議草案。

假如英國政府無法於5月22日前通過脫歐協議草案，就必需要參加5月23日起舉行的歐洲議會選舉；如果英國未能履行參選的義務，則需於6月1日脫離歐盟。

歐洲理事會（European Council）重申，不會重啟關於脫歐協議（Withdrawal Agreement）的談判；這次延期不能用作開啟英歐未來關係的談判。惟歐洲理事會表示，假如英國立場有所變化，當局將按聲明與指引中的立場和原則，預備重新考慮關於英歐未來關係的政治宣言（Political Declaration）。

歐盟同意將脫歐期限延長至10月31日。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）表示，雖然延長時間比預計中短，但仍足以找出最佳解決方法，促請英國不要浪費今次的機會。（路透社）

為何走到這一步？

英國2016年6月23日公投以52%簡單多數通過脫離歐盟。文翠珊2017年3月29日簽署啟動脫歐信件，啟動《里斯本條約》第50條，正式啟動脫歐程序，原訂2019年3月29日脫歐。

英國最初定於2018年12月11日表決脫歐協議草案，但由於文翠珊擔心未能通過，決定押後表決。最終她的草案分別在1月15日、3月12日和3月29日三度遭國會否決。關稅同盟與北愛爾蘭邊界的議題，是導致草案闖關失敗的主因。

自英國脫歐「劇場」上演以來，文翠珊腹背受敵。首先是保守黨內的強硬疑歐派分裂；其次盟友北愛爾蘭民族統一黨（DUP）企硬反對；在野工黨則提出二次公投和提前大選等難以接受的選項；多次指示式投票亦無果。

英國脫歐：脫歐問題纏擾英國多時，至今仍無定案。一批反脫歐人士在英國國會大樓外抗議。（路透社）

從3．29到4．14 再到10． 31

眼見英揆苦況，歐盟亦盡顯同情與理解。歐盟在草案二度否決後提出，若文翠珊第三度闖關成功，容許押後至5月22日脫歐，否則4月12日將成為脫歐「死線」。惟草案最終以58票之差闖關失敗，英國即將面臨「硬脫歐」。

文翠珊對保守黨內作出多番讓步，例如承諾通過草案後請辭，惟強硬派仍不領情。及後她轉為與工黨展開軟脫歐談判，卻停滯不前。文翠珊只得再度前往歐洲，與各歐盟領袖召開特別峰會，再度請求押後脫歐期限，以避免硬脫歐。

最終，歐盟同意10月31日前的彈性脫歐期限。這個結果對英國而言，算是解除當下燃眉之急，以及避免出現長期拖延的局面。惟除非國會終於達成協議，否則站在「脫歐黑洞」前的英國，一是會被硬脫歐的「引力」拉得粉身碎骨；二或者是取消脫歐，永遠無法從歐盟裏逃逸。

（綜合報道）