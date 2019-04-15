【阿桑奇被捕】代表律師斥厄瓜多爾轉移視線　「屈」玩屎抹黑　

維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）周四（11日）遭英國警方拘捕。厄瓜多爾內政部長羅莫（Maria Paula Romo）同日更指控阿桑奇之前有多種古怪行為，例如把糞便抹在使館牆上、在館內玩滾軸溜冰等，超出該國的容忍極限。 阿桑奇的律師周日（14日）指摘厄瓜多爾政府過去幾日散播謊言，並斥當局的抹黑是想轉移公眾視線。

阿桑奇的律師魯賓遜（Jennifer Robinson）批評厄瓜多爾過去幾日以不同藉口，試圖合理化驅逐阿桑奇的決定，同時指責邀請倫敦警方進入大使館拘捕阿桑奇的做法，是不合法及不尋常。魯賓遜稱，自2017年厄瓜多爾總統莫雷諾（Lenin Moreno）上場後，阿桑奇就面臨非常艱難的時期。

路透社報道，莫雷諾的做法與前任總統科雷亞（Rafael Correa）不同，自執政後，即下令阿桑奇減少在網上發表政治評論，不准阿桑奇在使館走廊使用滑板，以及不再找人協助阿桑奇清潔他的貓。

得罪總統是落得如此下場？

厄瓜多爾內政部長羅莫（Maria Paula Romo）周四（11日）指控阿桑奇之前有多種古怪行為，例如把糞便抹在使館牆上、在館內玩滾軸溜冰等，超出該國的容忍極限。

外界認為阿桑奇遭厄瓜多爾趕走，未必就是因為開支大或其衛生問題，而是因為維基解密年初在網上發了一個網址的連結，內容有關總統莫雷諾在擔任聯合國特別大使期間，涉嫌洗黑錢和貪污的醜聞。該網頁還再連結到一些電郵和手機截圖，顯示莫雷諾可能與貪污醜聞有關。

（綜合報道）