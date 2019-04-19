【通俄門】民主黨斥巴爾不誠實及誤導　眾議院要求米勒到國會作證

美國司法部周四（18日）公開特別檢察官米勒（Robert Muller）的「通俄門」報告「刪節版」，指總統特朗普的競選團隊並無勾結俄羅斯，但無法證明他有無妨礙司法公正。 司法部長巴爾（William Barr）此前先召開記者會交代內容，指他不認為特朗普有妨礙司法公正。不過民主黨人不卻同意巴爾對報告的解說，國會眾議院司法委員會更去信要求米勒到國會作證。

通俄門：美國司法部周四（18日）公開特別檢察官米勒（Robert Muller）調查俄羅斯有否干預美國大選的「節錄版」報告。（路透社）

民主黨領袖、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在報告公開後發表聯署聲明，對巴爾的解說感到懷疑。他們希望米勒盡快在國會作證解釋；巴爾對此表示歡迎。

眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）表示已去信予米勒，要求他到國會出席聽證會，並希望舉行日期在5月23日前。他認為美國民眾需要米勒親口解述報告內容，了解報告詳情，並指摘巴爾的言論不誠實和誤導。

報告指出，特朗普曾在2017年6月指示前白宮法律顧問麥克加恩（Don McGahn）致電代理司法部長，指米勒負責調查工作存在利益衝突，必須被開除。不過，米勒在報告中指，未能證明特朗普妨礙司法公正，但亦不能夠證明他是清白。巴爾與司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）則判斷為沒有足夠證據顯示特朗普有妨礙司法公正。

特朗普在報告公開後重申自己無勾結俄羅斯，亦無妨礙司法公正，形容這個調查遊戲已經終結；他的律師團隊則發表聲明指，調查結果是特朗普的全面勝利。

（綜合報道）