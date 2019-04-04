捲#MeToo風暴拜登變怪叔叔　民主黨還要含淚投票嗎？

由美國荷里活金牌監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）的性侵醜聞於年多前爆出，一股#MeToo風潮自此席捲全球影視政商體壇，不少曾經被譽為業界翹楚的男士紛紛身敗名裂而落馬。最新成為眾矢之的者，為美國前副總統拜登（Joe Biden）。拜登得益於奧巴馬很得人心的八年管治，雖然未正式表態參加來屆的總統選舉，但在目前民調中一馬當先。今次的性醜聞會否令拜登未出閘先脫腳，影響民主黨明年大選的勝算呢？

震撼彈先由民主黨前內華達州州議員弗洛雷斯（Lucy Flores）拋出，稱其在2014年的一場競選活動中，拜登在她身後親她的頭，使她感覺「不舒服、嘔心、混亂」。然後另一名女士，前民主黨議員助理拉普斯（Amy Lapos）作出類似指控，指拜登在2009年在未得其同意下，用雙手摸她的臉，同時鼻貼鼻，差點親她的嘴。拜登發聲明指，他擔任公職及競選多年，有無數的握手、擁抱，表達過鍾愛、支持、安慰，未曾有一次相信自己有不恰當的行為。

拜登毛手毛腳早有前科

聲明中的「相信」一詞確實可堪玩味。它既無明確否定在他自我認知的範圍以外，客觀上或對那些女子而言，他的行為是否不恰當，亦無對於女性受方可能感覺到的不愉快有任何認知或歉意。其實拜登愛對女性毛手毛腳，根本不是甚麼新鮮事。早在其當副總統時會見不同女子時，其對她們飛擒大咬，以及那些女子驚恐的容貌，都攝入相機內。網民甚至幫他起了一個花名，叫「喬怪叔叔」（Creepy Uncle Joe），只要Google一下，便出現拜登多年怪行圖庫。

拜登涉性騷擾：拜登曾為弗洛蕾斯的副州長競選活動站台，也代表過她發表公開講話。（Getty Images）

而不少與拜登素有來往的民主黨建制中人亦群起為之辯護，說他只是真情流露，並非是有非分之想，更不是不尊重女性。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）便指不會因此取消拜登參選資格，但呼籲拜登平日社交禮儀上尊重個人空間。而自由派媒體MSNBC女主持布熱津斯基（Mika Brzezinski）更連日駁斥指控荒謬，又指黨內左翼分子在「噬掉可以打敗特朗普的人」，暗指黨內左翼總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）支持者對拜登的指控是別有用心。

事實上又是怎樣呢？多項民調顯示，目前除了拜登以外，桑德斯亦能在大選中擊敗特朗普。然而一如上屆主流媒體極力要將桑德斯邊緣化，共同捧出希拉里作為民主黨候選人，拜登的中間派路線自然是各大媒體熱捧的對象。而MSNBC的母公司，正是雄霸美國電信業的Comcast，其主席羅伯茲（Brian L. Roberts），則是民主黨的金主。MSNBC急急要為拜登漂白，實在自然不過。

雖越禮節界線未算性侵

不過自由派的雙重標準，共和黨選民亦看在眼裏。年多前共和黨候選人穆爾（Roy Moore）在參議院補選前捲入多宗性侵指控，當中甚至涉及未成年少女，自由派媒體對之窮追猛打，最終使其落敗。相反「喬怪叔叔」多年來的毛手毛腳，口口聲聲提倡女權的自由派則視而不見。保守派認為民主黨人此種律己以寬，待人以嚴的做法為假道學，因而對之鄙視。

代表共和黨參選的穆爾（Roy Moore）被指曾經結交和性侵犯多名未成年少女，有受害人聲淚俱下挺身作證。（Getty Images）

拜登對女性過度親暱的行為，在今天女性再非如花瓶一樣任男人揮之則來的21世紀，以及重視個人空間的新世代，引起爭議實屬正常。其實同事之間在公眾場合及職場，為了避免誤會或尷尬，身體接觸都會有所避忌。尤其是身為上司，甚至是國家第二把交椅的副總統，一旦作出越界行為，作為下屬或受方，更加難以反抗。拜登行為的確略為越過今天兩性社交禮節的界線，不過要將其上升到侵犯女性的層次，則有點過火。而且拜登目前為止仍未有實質的性侵指控，其不恰當行為根本難以與其他受性侵指控的政治人物如穆爾者等量齊觀。

再者，明年總統大選的因素亦相當重要。拜登目前在芸芸黨內候選人當中支持度最高，一旦其取得提名，在大選中硬撼特朗普，難道自由派就會因為拜登對一些女性的不恰當行為，而讓一個擺明賤視女性、性醜聞罄竹難書的特朗普贏嗎？在公民社會日益兩極化的今天，要求教條式原則而忘記「兩害取其輕」的例子屢見不鮮。去屆大選便有桑德斯支持者不滿希拉里而投票予綠黨候選人斯泰因（Jill Stein），令希拉里痛失搖擺賓州及威斯康星州，間接導致特朗普入主白宮。

水清無魚不符民主法則

大西洋彼岸以妥協而聞名的議會民主之鄉英國，各方人馬亦就自己心目中的脫歐模式而各不相讓，硬脫歐派亦不滿首相文翠珊的軟脫歐協議，因而大加阻撓脫歐進程。結果國會就不同的脫歐方案進行過逾15次表決，統統遭到否決，英國恐怕要在4月12日以墮崖式無協議脫歐，恐令全國大亂。

文翠珊：由於脫歐方案遲遲未有定論，加上表決日期一再押後，令到取消脫歐、二次公投和提前大選等選項不斷輪迴。當地不少民眾亦擔心脫歐會破壞英國經濟。（Getty Images）

而在香港，近年也出現出一個新詞彙叫「含淚投票」，例如本土派呼籲在補選中寧願投白票，都不會「含淚投票」民主派。此類基要派迷信「水至清則無魚」的偏執，根本不明白民主除了是人民作主的崇高理想外，有時其本義亦只是解決問題的一個機制，而很多時候選民要選擇的，是兩個爛蘋果之中，沒太爛的一個。

人無完人，拜登多年來對女性的不恰當行為，當然要嚴正指出，然而要把這些行為上升到大奸大惡並將其打倒，只執着某些教條，而無視整場選舉及國家未來發展的大局，恐怕未有智慧玩民主這場遊戲。